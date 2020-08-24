ترامب الابن يتهم جو بايدن بتأييده لأعمال الشعب والفوضى والحرائق

كتب آسر أحمد

يواصل ابن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجومه الناري على المرشح الرئاسي جو بايدن، متهماً إياه بتأييده لأعمال الشغب والفوضى التي تشهدها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة الأخيرة والتي أثرت بشكل كبير على شعبية الرئيس الأمريكى الحالى.

ونشر ترامب الابن صورة ساخرة لأعمال الشغب والحرائق التى تشهدها شوارع الولايات المتحدة الأمريكية ويظهر فيها جو بايدن وهو مبتسماً، في إشارة إلى تأييده لتلك الأفعال التي تسبب زعزعة الأمن فى أمريكا، عبر حسابه الشخصي بموقع الصور إنستجرام.

وعلى جانب آخر، أبدى 27 عضوا جمهوريا سابقا في الكونجرس الأمريكي، بينهم السناتور السابق جيف فليك، تأييدهم للمرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة جو بايدن اليوم الاثنين، أول أيام المؤتمر العام للحزب الجمهوري، وذلك فى أحدث صفعة للرئيس دونالد ترامب يسددها إليه أعضاء في حزبه.

وقالت حملة بايدن إن الأعضاء السبعة والعشرين السابقين في الكونجرس انضموا لمبادرة "جمهوريون مع بايدن" التي تنظمها حملة المرشح الديمقراطي لتشجيع الجمهوريين على دعمه.

وجاء في بيان للحملة أن الأعضاء السابقين في الكونجرس أشاروا إلى "فساد (ترامب) وتدميره للديمقراطية واستخفافه الشديد بالقيم الأخلاقية والحاجة الملحة لإعادة البلاد إلى مسارها" بوصفها الأسباب التي دفعتهم لمثل هذه الخطوة.





ومن المقرر أن يتحدث فليك، السناتور الجمهوري السابق عن ولاية أريزونا والذي قادته معارضته لترامب إلى التقاعد من مجلس الشيوخ في 2018، إلى الصحفيين في وقت لاحق اليوم الاثنين حول قراره تأييد بايدن.

ولا يمثل هؤلاء النواب السابقون سوى أحدث حلقة في سلسلة من مجموعات الجمهوريين التي تؤيد المرشح الديمقراطي للرئاسة وتعارض ترامب في انتخابات الثالث من نوفمبر، مما يسلط الضوء على استعداء الرئيس الجمهوري لأعضاء حزبه.