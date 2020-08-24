تجديد حبس المتهم بإلقاء زوجته من الطابق الخامس بسبب خلافات أسرية بالمطرية

قرر قاضى العارضات بمحكمة جنح المطرية، تجديد حبس المتهم بإلقاء زوجته من الطابق الخامس بسبب خلافات أسرية 15 يوما على ذمة التحقيق.

وكشفت تحقيقات نيابة المطرية أن المجنى عليها أصيبت بشلل نتيجة سقوطها وارتطامها فى الأرض ولا يمكن استجوابها، وأمرت النيابة بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة، واعترف المتهم فى التحقيقات بارتكابه الواقعة بسبب خلافات أسرية وليس اصابتها بفيروس كورونا، مشيرا إلى أنه لم يعلم أن زوجته كانت مصابة بفيروس كورونا.

وتبين من التحقيقات والتحريات أن المجنى عليها تم نقلها إلى المستشفى وعقب حجزها والكشف عليها تبين اصابتها بارتفاع فى درجات الحرارة فتم الاشتباه بإصابتها بفيروس كورونا وأخذ عينة لبيان ايجابية العينة من عدمه.

البداية بتلقى قسم شرطة المطرية بلاغا من الأهالى بسقوط ربة منزل من الطابق الخامس وتم نقلها إلى المستشفى، انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتبين من التحريات والتحقيقات إصابة المجنى عليها بكسور فى أنحاء متفرقة من جسدها، وتم القبض على زوجها الذى اعترف بارتكابه الواقعة بسبب خلافات عائلية، لتأمر النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.