بومبيو يشيد باتفاقية الإمارات وإسرائيل ويعتبرها تعزيزا للسلام بالشرق الأوسط

يجرى مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكى، زيارة إلى إسرائيل، حيث يلتقى رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، وأشاد بومبيو خلال زياته، بالاتفاقية التى وقعتها الإمارات مع إسرائيل، مؤكدا أنه سيؤدى إلى تعزيز السلام فى الشرق الأوسط.
وقال بومبيو فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر: "مسرور لوجودي في إسرائيل بعد إعلان اتفاقية ابراهام، سيؤدي هذا الاتفاق الدبلوماسي التاريخي إلى تعزيز السلام في الشرق الأوسط وهو شهادة على رؤية رئيس وزراء اسرائيل، و ولى عهد أبو ظبى الشيخ محمد بن زايد، والرئيس دونالد ترامب".
بومبيو
مايك بومبيو
ومن جهة أخرى توقع رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، أن تنضم دول أخرى إلى اتفاقية السلام بين الإمارات وإسرائيل، مضيفا: "الكل متحمس ويريدون زيارة دبي وأبوظبي وهناك متحمسون لزيارة القدس والصلاة في المسجد ونحن مستعدون لذلك".
وأضاف نتنياهو في مقابلة على شبكة سكاي نيوز: "سننظم ترتيبات للمسلمين للصلاة في المسجد الأقصى، مشيرا إلى أن هذا التفاعل رائع ومهم للاقتصاد لنسج علاقات تنسف الصورة النمطية لان اليهود والمسلون يريدون السلام".
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