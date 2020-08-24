بومبيو يشيد باتفاقية الإمارات وإسرائيل ويعتبرها تعزيزا للسلام بالشرق الأوسط

ريهام عبد الله

يجرى مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكى، زيارة إلى إسرائيل، حيث يلتقى رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، وأشاد بومبيو خلال زياته، بالاتفاقية التى وقعتها الإمارات مع إسرائيل، مؤكدا أنه سيؤدى إلى تعزيز السلام فى الشرق الأوسط.

وقال بومبيو فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر: "مسرور لوجودي في إسرائيل بعد إعلان اتفاقية ابراهام، سيؤدي هذا الاتفاق الدبلوماسي التاريخي إلى تعزيز السلام في الشرق الأوسط وهو شهادة على رؤية رئيس وزراء اسرائيل، و ولى عهد أبو ظبى الشيخ محمد بن زايد، والرئيس دونالد ترامب".



بومبيو



مايك بومبيو