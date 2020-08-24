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الكويت.. إعفاء المسافرين إلى الخارج 4 أيام فأقل من إحضار شهادة PCR

الإثنين، 24 أغسطس 2020 01:09 ص
الكويت.. إعفاء المسافرين إلى الخارج 4 أيام فأقل من إحضار شهادة PCR علم الكويت
كتب محمد جمال

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فى أول قرارات تخفيف قيود السفر، قررت الإدارة العامة للطيران المدنى بالكويت إعفاء المسافر من البلاد إلى الخارج لمدة لا تزيد على 4 أيام من إحضار شهادة PCR معه عند عودته، وقالت "الطيران المدنى" في بيان حصلت عليه القبس - بناء على تحديث السلطات الصحية، فإنه سيجري الاكتفاء بشهادة فحص الـPCR الصادرة من الكويت للمسافر إلى الخارج لمدة لا تزيد على أربعة أيام، حيث لا يشترط إجراء فحص PCR عند عودته طالما كانت شهادة الفحص صالحة مع التزامه الاشتراطات الصحية. 

وأضافت أنه جرى تعديل مدة صلاحية شهادة الـPCR من 72 ساعة إلى 96 ساعة، من تاريخ أخذ العينة حتى تاريخ قبول الراكب على الرحلة، وذلك للركاب القادمين إلى مطار الكويت الدولي. وتأكيداً لما نشرته القبس، أشارت «الطيران المدني» إلى أنه جرى أمس حظر الطيران التجاري القادم من دولة أفغانستان إلى مطار الكويت الدولي، وذلك حتى إشعار آخر.


الكويت

أخبار الكويت

PCR

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