اليوم السابع
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الكنيسة الأسقفية تبدأ "معاً من أجل مصر" فى العجمى بالإسكندرية

الإثنين، 24 أغسطس 2020 01:26 م
الكنيسة الأسقفية تبدأ "معاً من أجل مصر" فى العجمى بالإسكندرية جانب من اللقاء
كتب مايكل فارس

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بدأت الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، اليوم الاثنين، فعاليات مشروع "معاً من أجل تنمية مصر" فى مجتمع العجمى بالإسكندرية، وذلك بالاشتراك مع مؤسسة الفرح لرعاية ذوى القدرات الخاصة. 
 
وتضمن اليوم الأول من الفعاليات، لقاء تعريفيا عن المشروع وكيفية تطبيق بروتوكول التعاون مع ذوى القدرات الخاصة (جسديا وبصريا) والأصحاء للعمل كفريق واحد ولتحفيزهم على التعاون المشترك بينهم فى المجتمع ومن ثم وضع خطة العمل لمبادرات شبابية داخل المجتمع السكندرى. 
 
من جانبه، قال رامز بخيت المشرف على المشروع، فى البيان الصادر عن الكنيسة، قدمنا فى المحاضرة التعريفية نبذة عن المشروع وكيفية الاستفادة من وجودنا سويا من كل الخلفيات، أصحاء وذوى قدرات خاصة لخروج الطاقات الإبداعية لدينا وذلك انطلاقاً من رؤية المشروع لتعزيز معرفة وقبول الأخر، وإعلاء القيم المشتركة، و تفعيل العمل الجماعى المبنى على الاحتفاء بالاختلاف.
 
ويقام المشروع، تحت رعاية إقليم الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية فى مصر وشمال إفريقيا والقرن الإفريقى ومؤسسة مصر الخير، ومن المقرر أن يشمل المشروع على مجموعة من المبادرات والفعاليات فى محافظات القاهرة، والإسكندرية، والمنيا و مدينتي السادات و منوف بمحافظة المنوفية. 
 
يهدف المشروع إلى إقامة علاقات وصداقات قوية وحقيقية بين الشباب، وتنمية قدراتهم ورفع الوعى الثقافى والحضارى لديهم، بالإضافة إلى اشتراك المتدربين معا فى تنفيذ مبادرات عملية تعود بالنفع على مجتمعاتهم المحلية ، بهدف الوصول إلى درجة من التكامل وجودة العمل عن طريق التواصل مع الهيئات الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى التى تعمل فى ذات الاتجاه الذى ترتبط به مبادرتهم.
 

الكنيسه الاسقفيه

الاسقفيه

معا من اجل مصر

منير حنا

المطران منير حنا

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