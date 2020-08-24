الصين تدعم لجوء الشركات للوسائل القانونية لحماية حقوقها ومصالحها

رويترز

قالت الصين اليوم الاثنين، إنها تدعم لجوء الشركات إلى الوسائل القانونية لحماية حقوقها ومصالحها بعد أن قالت شركة بايت دانس إنها ستقيم دعوى قضائية بحق إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال تشاو لى جيان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية للصحفيين في إفادة يومية، إن تصرفات السياسيين الأمريكيين تنطوي على تنمر اقتصادي منظم وممنهج.

وفى وقت سابق، قال رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانج، إن اقتصاد بلاده ربما يشهد نموا هذا العام، حسبما أفادت الإذاعة الرسمية، وذلك على الرغم من تأثير جائحة كوفيد-19.

نما ثاني أكبر اقتصاد في العالم 3.2 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثاني من السنة، متعافيا من انكماش غير مسبوق بالتزامن مع انتهاء إجراءات الإغلاق الشامل بسبب فيروس كورونا وتكثيف صناع السياسات إجراءات التحفيز تصديا للصدمة الناجمة عن الأزمة.

وأضاف لي أن الحكومة تتوقع خلق أكثر من تسعة ملايين وظيفة جديدة بالمدن هذا العام.