السلطات النيجيرية: اشتباك بين ضباط وانفصاليين يسفر عن سقوط قتلى

رويترز

ذكرت السلطات النيجيرية، أمس الأحد، أن شخصين على الأقل قتلا فى اشتباك بين ضباط ومجموعة تطالب بانفصال جزء من جنوب شرق البلاد يعرف رسميا باسم بيافرا، ووقع الحادث بين عملاء إدارة خدمات الدولة (دي.إس.إس) وأعضاء فى جماعة سكان بيافرا الأصليين فى ولاية إينوجو بجنوب شرق نيجيريا.

وقالت الإدارة، إن اثنين من أعضائها قتلا فى هجوم وصفته بأنه غير مبرر، بينما قالت جماعة سكان بيافرا فى بيان إن 21 من أعضائها قتلوا، واحتجزت السلطات 40 آخرين بعد اقتحام قوات الأمن أحد اجتماعاتها.

ولم ترد إدارة خدمات الدولة على استفسارات عن وفاة العضوين، وتصف جماعة سكان بيافرا نفسها بأنها جماعة سلمية ونفت قتل أى عملاء من الإدارة.

ودعا زعماء الجماعة، إلى انفصال المنطقة التى زاد فيها التوتر منذ أثار تمرد انفصالى حربا أهلية فى الفترة بين عامى 1967 و1970 أودت بحياة ما يقدر بمليون شخص.

وصنفت القوات المسلحة النيجرية، الجماعة منظمة إرهابية فى عام 2017، بعدما زادت من دعوات الانفصال.