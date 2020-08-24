السجن 3 سنوات لـ10 من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية بمنيا القمح

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، قد ألقت القبض على 10 مقيمين دائرة مركز منيا القمح بينهم طلاب بالأزهر ومدرسين، لانضمامهم لجماعة الإخوان الإرهابية، وعقد لقاءات تنظيمية، وحيازة منشورات تحرض على العنف ضد الدولة، وتحرر لهم محضر جنح أمن دولة طوارئ منيا القمح.

وقررت نيابة جنوب الشرقية، بإشراف المستشار الدكتور، أحمد التهامى، المحامى العام، لنيابات جنوب الشرقية، إحالتهم إلى محكمة جنح الإرهاب التى أصدرت حكمها المتقدم بالسجن لمدة 10سنوات.