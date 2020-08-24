اليوم السابع
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السجن 3 سنوات لـ10 من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية بمنيا القمح

الإثنين، 24 أغسطس 2020 05:17 م
السجن 3 سنوات لـ10 من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية بمنيا القمح محكمة
الشرقية- فتحية الديب

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عاقبت محكمة جنح إرهاب الشرقية، برئاسة المستشار محمود جميل، 10 عناصر بجماعة الإخوان الإرهابية بالسجن 3 سنوات لحيازتهم منشورات تحريضية ضد الدولة، وعقد لقاءات تنظيمية تحرض على العنف.

 

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، قد ألقت القبض على 10 مقيمين دائرة مركز منيا القمح بينهم طلاب بالأزهر ومدرسين، لانضمامهم لجماعة الإخوان الإرهابية، وعقد لقاءات تنظيمية، وحيازة منشورات تحرض على العنف ضد الدولة، وتحرر لهم محضر جنح أمن دولة طوارئ منيا القمح.

 

وقررت نيابة جنوب الشرقية، بإشراف المستشار الدكتور، أحمد التهامى، المحامى العام، لنيابات جنوب الشرقية، إحالتهم إلى محكمة جنح الإرهاب التى أصدرت حكمها المتقدم بالسجن لمدة 10سنوات.

 


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