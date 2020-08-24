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الحرف اليدوية تخاطب جهاز تنمية المشروعات الصغيرة للمشاركة فى معرض "تراثنا"

الإثنين، 24 أغسطس 2020 01:56 م
الحرف اليدوية تخاطب جهاز تنمية المشروعات الصغيرة للمشاركة فى معرض "تراثنا" نفين جامع وزيرة التجارة والصناعة
كتب إسلام سعيد

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خاطبت غرفة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات نفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بسرعة تفعيل مذكرة التفاهم التي وقعتها الغرفة وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بشأن معرض تراثنا.
 
وطالبت الغرفة في مذكره تم إرسالها  بتاريخ 17أغسطس 2020 التنسيق لتنفيذ معرض تراثنا على أعلى مستوى واختيار المنتجات والعارضين المشاركين بالمعرض لضمان جودتها، ووضع أسعار استرشادية لمنع حدوث غش لزوار المعرض، بالاضافه إلي تخصيص جناح لصالح أعضاء غرفه صناعه الحرف اليدوية بالحصول علي مميزات في السعر وإمكانية التقسيط لمبلغ المساحة وهذا تشجيع علي التحول من القطاع الغير رسمي إلي قطاع رسمي.
 
وأكد من جانبه مسعد عمران رئيس الغرفة، أن دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة له أهمية كبيرة ويؤثر على الاقتصاد المصري، حيث يعتبر القطاع حاليًا العمود الفقري لأي اقتصاد وقد تم تحديده على أنه المحرك الحقيقي للاقتصاد المصري ويرجع ذلك إلى حقيقة أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل حوالي 80% من السوق المصرى.
 
وأكد عمران، في الخطاب الموجه لوزيرة التجارة والصناعة علي ضرورة تفعيل دور الجهات المعنية بتطوير قطاع الحرف اليدوية وعلي رأسها مركز تحديث الصناعة، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أضافه لغرفة صناعة الحرف اليدوية وهى المنوط بها النهوض والارتقاء بقطاع الحرف اليدوية، ولمجلس التصديري للصناعات اليدوية.
 
وشدد عمران ، علي ضروره تفعييل بروتوكول التعاون الموقع بين غرفة صناعة الحرف اليدوية – اتحاد الصناعات المصرية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مع تنفيذ استراتيجية القطاع وهى متاحة داخل جهاز تنمية المشروعات ووزارة التجارة والصناعة وتتضمن تطوير القطاع من تصميمات حديثة استخدام خامات محلية، زيادة حجم الصارات، التسويق داخليا وخارجيا وتنفيذ بعثات خارجية وجلب مشترين اجانب .
 
وطالب عمران، بتفعيل اوجه التعاون مع غرفة صناعة الحرف اليدوية فى مجال الدورات التدريبية لما لديها من خبرات فنية وعملية داخل قطاع الحرف اليدوية على أن يكون تدريب ( من اجل التشغيل – رفع كفاءة العاملين بالقطاع – تدريب TOT )، مع ضرورة تذليل الصعوبات والعقبات التى تواجه المتقدمين للحصول على الإقراض من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ولدينا حالات لم تتمكن من الحصول على القرض رغم اكتمال أوراقها، مشيراً إلي أن قطاع الحرف اليدوية الذى يمثل العمود الفقرى للاقتصاد، حيث يبلغ حجم قطاع الأعمال الغير رسمي 70% من المشروعات الصغيرة.

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تراثنا

اخبار الاقتصاد

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