البنك التجارى الدولى يطلق أول برنامج تدريب أونلاين لطلبة الجامعات

كتب أحمد يعقوب

أطلق البنك التجاري الدولي CIB، أكبر بنك قطاع خاص في مصر، أول برنامج تدريب صيفي متخصص لطلاب الجامعات الخاصة عن بعد في مصر، وذلك في ضوء الظروف الصحية التي فرضها فيروس "كورونا" التي أدت إلى تعليق العديد من الأنشطة التنموية المنتظمة.

وعلّق البنك ، إن انتشار فيروس كورونا لم يؤثر على اهتمامه بالاستمرار في دوره الاجتماعي الفعال عن طريق المساهمة في تنمية قدرات الشباب في جميع أنحاء مصر، والمشاركة بقوة في دعم التحول الرقمي الذي تنتهجه الدولة في الفترة الأخيرة.

وأعلن البنك، أن البرنامج تم تنفيذه بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والجامعة الألمانية بالقاهرة، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، إذ تم تقسيم طلاب الجامعات الثلاثة إلى مجموعات بحثية، تعرض كل مجموعة مشروعات مشتركة خاصة بالتكنولوجيا الرقمية عن طريق ابتكار منتجات أو خدمات جديدة، ويتم تقييم هذه المشروعات من قبل لجنة متخصصة بالبنك تضم عددا من الكوادر القيادية المتخصصة ورؤساء القطاعات.

وصمم المشروع ليتوافق مع رسالة البنك التجاري الدولي، المتمثلة في خلق مزيج حقيقي بين الوسط الأكاديمي وبيئة العمل بالبنوك، إذ تتطلب المشاريع بالبرنامج التدريبي من الطلاب المشاركة بالأفكار المختلفة للمنتجات والخدمات التي سيتبناها البنك فيما بعد لخدمة عملائه مع التحول الرقمي الحالي والحاجة الحتمية لتغيير نهج البنك للحفاظ على مكانته كونه رائدًا في خدمة عملائه ، مضيفا أن البرنامج التدريبي الجديد تم تنفيذه بمعايير اختيار محددة فيما يتعلق بالمجال والسنوات الدراسية، لضمان وجود مجموعة من الطلاب بمستوى محدد من النضج والقدرة البحثية.

ومع النجاح الكبير للمشروع الذي أشادت به اللجان التي قيمت المشاريع المشتركة، تم تقديم أفكار أخرى من قبل CIB لتوسيع نطاق التجربة لتشمل طلبة الجامعات العامة بمشروع مُماثلِ يهدف إلى تنمية مهاراتهم لتلائم متطلبات سوق العمل عن طريق تنمية قدراتهم على الابتكار والأبداع، إذ سيتم توجيه المشروع إلى الطلاب من كلا الجنسين بمعيار محدد للاختيار والأداء الأكاديمي للاستفادة منه مع تزويدهم بالأنشطة التنموية المطلوبة.