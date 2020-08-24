إنشاء خريطة موحدة لبيانات محافظة جنوب سيناء

جنوب سيناء : محمد حسين - فايزة مرسال

واصلت محافظة جنوب سيناء، الجهود للانتهاء من إنشاء خريطة موحدة لبيانات المحافظة. وأعلنت محافظة جنوب سيناء، فى بيان لها، أنه فى إطار تكليفات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء للمهندسة إيناس سمير نائب محافظ جنوب سيناء بسرعة انجاز ملف التحول الرقمي طبقا لتوجهات الدولة المصرية عقدت اجتماعا للمشاركة فى إنشاء (Base Map) موحدة لمحافظة جنوب سيناء.

استهدف الاجتماع تنفيذ توجه الدولة لاستكمال خريطة الأساس الموحدة للجمهورية، لرصد مخالفات البناء وتوثيق الأصول العمرانية وأملاك الدولة والمشروعات، بالإضافة إلي المساحات المزروعة، بحضور مديرى إدارات الديوان العام ومديري المديريات المعنين ومنهم إدارة أملاك الدولة والمتغيرات المكانية والمكتب الفني للنائب المحافظ، للمشاركه في إنشاء خريطة أساس موحدة، والتي ستضم كافة البيانات ويتم تحديثها يوميا بدقة 3 متر بالقمر الصناعي "طيبة سات" وإرسالها لكافة الجهات لرصد مخالفات البناء والتقدم في المشروعات المختلفة كما تعطي صورة عن المزروعات ومساحتها.

وتابع البيان، أنه يتم التنسيق الكامل ما بين المحافظة والمركز الوطني للبنية المعلوماتية المكانية في اطار مشروع التحول الرقمي الذي يوفر يوميًا تصوير لجمهورية مصر العربية بالكامل عن طريق الأقمار الصناعية بدقة 3 متر.

وأوضحت " نائب المحافظ "، أن المنظومة لا تقتصر على متابعة مخالفات البناء فقط لكنها ترصد كل المتغيرات على الأرض، ولا تكمن قوتها أو قيمتها فى الصورة فقط (Raster Data) بل في القدرة علي تحليل كامل لكل الصور الجوية ولخريطة الأساس (VECTOR DATA) التي يتم رسمها من خلال فريق متخصص، وهو ما يخدم فى النهاية الأهداف الاستيراتيجية التي تخص منظومة التخطيط المصرية.