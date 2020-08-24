إصابة شخصين فى انقلاب توك توك أمام كوبرى جامعة الزقازيق

أصيب شخصان بكدمات وسحجات إثر انقلاب توك توك بهما، أمام كوبرى جامعة الزقازيق بمحافظة الشرقية، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقى الإسعافات الأولية، وإخطار نيابة قسم ثانى الزقازيق، بإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامى، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بوقوع حادث إنقلاب توك توك أمام كوبرى جامعة الزقازيق وإصابة شخصين بسحجات وكدمات وتم نقلهما إلى مستشفى الأحرار لتلقي الإسعافات الأولية.