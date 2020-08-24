اليوم السابع
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إزالة حالتى بناء بدون ترخيص بالزينية وحملة مرافق مكبرة بحى وسط إدفو

الإثنين، 24 أغسطس 2020 08:57 م
إزالة حالتى بناء بدون ترخيص بالزينية وحملة مرافق مكبرة بحى وسط إدفو
المحافظات - أحمد مرعى - صلاح المسن

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قاد رجال الوحدة المحلية لقرية المدامود قبلى، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزينية شمال الأقصر، حملة فى ضوء تنفيذ أعمال الموجة 16 لإزلة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.

ونجحت الحملة فى ضوء تنفيذ أعمال الموجة 16 لإزلة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة تنفيذ عدد 2 حالة إزالة بناء بدون ترخيص، عبارة عن اعمدة وسقف خرسانية على مساحة 200 متر .

وقاد الحملة العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية، ويوسف جلال نائب رئيس المركز، ويوسف احمد رئيس قرية المدامود قبلى، ومحمد سعدى مسئول التنظيم بالمركز، بالتنسيق مع قوات الأمن بقيادة اللواء محمود فاروق مساعد مدير الأمن، والعميد بدر طه مأمور مركز شرطة طيبة، والرائد شريف الهادى رئيس مباحث طيبة، والقوة المرافقة له، وجاء ذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بتنفيذ أعمال إزالة التعديات على أراضى املاك الدولة من المهد واسترداد حق الدولة .

وفى أسوان، شنت شرطة المرافق بالتعاون مع رئاسة حى وسط بمدينة ادفو والعاملين بالحى حملة إزالة الإشغالات والتندات واللوحات الإعلانية المخالفة بحى وسط بمدينة ادفو وذلك بعد إنذارهم.

وأكد العميد محمد البنا رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ادفو فى تصريحات صحفية أنه لن يتراجع عن تنفيذ القانون وان الحملة مستمرة لإزالة كافة التندات والإشغالات المخالفة.

إزالة حالتى بناء بدون ترخيص بمدينة الزينية (1)
لا

 

إزالة حالتى بناء بدون ترخيص بمدينة الزينية (2)
 

 

إزالة حالتى بناء بدون ترخيص بمدينة الزينية (3)
 

 

حملة مرافق مكبرة في حي وسط ادفو (1)
 

 

حملة مرافق مكبرة في حي وسط ادفو (2)
 

 

حملة مرافق مكبرة في حي وسط ادفو (3)
 

 

حملة مرافق مكبرة في حي وسط ادفو (4)
 

 

حملة مرافق مكبرة في حي وسط ادفو (5)
 

 


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