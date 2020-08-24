أخبار × 24 ساعة.. صرف العلاوات الخمس لـ60 ألف مستفيد جديد أول سبتمبر

إعداد مدحت وهبة

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم "اليوم السابع" قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى.

الصحة: 66.9% نسبة الشفاء من كورونا بمستشفيات العزل بالجمهورية

وزير التعليم يلتقى أبناء شهداء الشرطة والقوات المسلحة المسافرين لبيلاروسيا

الصحة تعلن طريقة التسجيل فى المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار

وزير الأوقاف: المصاب بفيروس كورونا ينبغى عليه عدم الصلاة فى المسجد

متحدث الكهرباء: 76 مليار جنيه إجمالى استثمارات تطوير الشبكة بنهاية 2020

لجان الثانوية دور ثان تسلم الطلاب كراسات امتحانات المواد غير المضافة للمجموع

السكة الحديد: وصول الدفعة الخامسة من الجرارات الأمريكية الجديدة الشهر المقبل

حديقة حيوان الجيزة تفتح أبوابها للزوار غدا بعد غلقها 6 أشهر

التأمينات تعلن صرف العلاوات الخمس لـ 60 ألف مستفيد جديد أول سبتمبر

الزراعة والبيئة تطلقان استعدادات منظومة جمع وتدوير قش الأرز فى 6 محافظات.. صور