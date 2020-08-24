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أخبار × 24 ساعة.. صرف العلاوات الخمس لـ60 ألف مستفيد جديد أول سبتمبر

الإثنين، 24 أغسطس 2020 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. صرف العلاوات الخمس لـ60 ألف مستفيد جديد أول سبتمبر جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
إعداد مدحت وهبة

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم "اليوم السابع" قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى.

 

 

الصحة: 66.9% نسبة الشفاء من كورونا بمستشفيات العزل بالجمهورية

 

وزير التعليم يلتقى أبناء شهداء الشرطة والقوات المسلحة المسافرين لبيلاروسيا

 

الصحة تعلن طريقة التسجيل فى المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار

 

وزير الأوقاف: المصاب بفيروس كورونا ينبغى عليه عدم الصلاة فى المسجد

 

متحدث الكهرباء: 76 مليار جنيه إجمالى استثمارات تطوير الشبكة بنهاية 2020

لجان الثانوية دور ثان تسلم الطلاب كراسات امتحانات المواد غير المضافة للمجموع

 

السكة الحديد: وصول الدفعة الخامسة من الجرارات الأمريكية الجديدة الشهر المقبل

 

حديقة حيوان الجيزة تفتح أبوابها للزوار غدا بعد غلقها 6 أشهر

 

التأمينات تعلن صرف العلاوات الخمس لـ 60 ألف مستفيد جديد أول سبتمبر

 

الزراعة والبيئة تطلقان استعدادات منظومة جمع وتدوير قش الأرز فى 6 محافظات.. صور

 

الرى: متوقع الانتهاء من الصيغة النهائية حول أزمة سد النهضة الجمعة المقبلة

 

 


الصحة

الشفاء من كورونا

مصابين كورونا

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اخبار مصرية

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