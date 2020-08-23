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نتنياهو: سنوزع الأموال على مواطنينا لدعمهم في ظل أزمة كورونا

الأحد، 23 أغسطس 2020 08:37 م
نتنياهو: سنوزع الأموال على مواطنينا لدعمهم في ظل أزمة كورونا نتنياهو
كتب أحمد عرفة

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وعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الأحد، بتوزيع الأموال على المواطنين، حيث قال نتنياهو في كلمة إثر فشل المفاوضات مع وزير الدفاع افسرائيلى جانتس: "سنوزع الأموال على المواطنين.. الشعب بحاجة للدعم في ظل أزمة كورونا".

ووفقًا لموقع روسيا اليوم أضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي: "من منطلق المسئولية الوطنية قررت الليلة قبول اقتراح التسوية لعضو الكنيست هاوزر"، وشدد نتنياهو على أن الوقت حان للوحدة وليس لإعادة الانتخابات، حيث دعا للاتحاد والعمل لتحقيق أهداف إضافية.

واقتراح التسوية الذي قدمه عضو الكنيست تسفي هاوزر يسعى من خلاله تأجيل القرار بشأن الأزمة السياسية حتى الخريف، وبحسب اقتراح هاوزر، ستتم الموافقة على مشروع القانون لتأجيل الموعد النهائي للموافقة على الميزانية بمائة يوم، أي حتى نهاية نوفمبر.

وخلال هذه الفترة سيتم تمرير قانون آخر يكرر فعليا ميزانية عام 2019، مما سيجعل من الممكن تخصيص التمويل للاجتماعات أو تشغيل الهيئات.

وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلى: "نحن في فترة تاريخية بالسلام مع الإمارات"، مضيفا أن دولا أخرى ستنضم قريبا لاتفاقيات السلام مع إسرائيل.

ولفت نتنياهو إلى أنه سيلتقي وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يوم الاثنين في القدس، وسيبحث معه توسيع دائرة السلام بين إسرائيل والعالم العربي.


نتنياهو

غانتس

إسرائيل

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