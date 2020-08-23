مشرف التصوير بـ"التخطيط" يكشف تفاصيل رصد مخالفات البناء بالأقمار الصناعية

كتب محسن البديوى

أكد الدكتور مجاهد حسن، المشرف على وحدة التصوير الفضائي بوزارة التخطيط، إن الوزارة تمتلك مركز المتغيرات المكانية والذى يعمل بدوره على رصد التغيرات فى الأرض ويرسل كل 3 أشهر تقريرا لكافة المحافظات، موضحا خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "اكسترا نيوز"، أنه بمجرد استلام تقارير المتغيرات المكانية يتم من خلاله رصد المحافظات للتغيرات من حيث قانونيتها أو عدمه من خلال المعاينة .

وذكر أن الوحدة تتكون من عدة مكونات رئيسية وأولها التصوير الفضائى بحيث أن تتيح صور فضائية متاحة للهيئات المعنية فى الفلك، وتوفر يوميا بدقة 3 متر و 70 سم لبعض المناطق المأهولة بالسكان ورصد مخالفات البناء ومن ثم إرسالها للجهات المعنية بالمحافظات للتعامل معها .

وكانت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أعلنت بالأمس افتتاح المركز الوطني للبنية المعلوماتية المكانية التابع للوزارة، بهدف إتاحة بنية معلوماتية مكانية مُتكاملة للحكومة ، باستخدام أحدث التقنيات والتكنولوجيا المتطورة في مجال تصوير الأقمار الصناعية وتطبيقاتها، واستخدام التصوير الجوي لإنتاج خرائط الأساس الموحدة للدولة، وإنتاج تقارير عن المتغيرات المكانية على سبيل المثال تقارير (متغيرات البناء، ومتابعة المشروعات القومية مكانيًا والتحليلات المكانية القطاعية، وتقارير مكانية عن توزيع الخدمات).

وقالت السعيد، إن المركز يهدف إلى وضع نظام تخطيط قومي متكامل، وتوجيه استثمارات الدولة وجهود التنمية إلى المناطق ذات الاحتياجات الحقيقية، كما يهدف كذلك إلى ترشيد الإنفاق الحكومي، والحفاظ على حقوق الدولة من رصد مخالفات البناء والتعدي على الأراضي والرقعة الزراعية، ومتابعة المشروعات والاستثمارات الحكومية وذلك من خلال تسهيل مشاركة وتبادل المعلومات والبيانات الجغرافية للجهات الحكومية حيث إن المركز نتاج للأهداف الاستراتيجية لمشروع "تكامل البنية المعلوماتية المكانية لمنظومة التخطيط المصرية"، الذى يتم تنفيذه بين وزارة الدفاع ممثلة في إدارة المساحة العسكرية بالهيئة الهندسية، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.