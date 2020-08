فيديو.. الشرطة الأمريكية تقتل بالرصاص رجلا أسمر البشرة خلال محاولة احتجازه

قتلت الشرطة الأمريكية بالرصاص مواطنا من ذوى البشرة السوداء فى حادث جديد أثار ضجة واتهامات واسعة لقوات الأمن بالتعسف تجاه الأمريكيين من أصول أفريقية، بحسب "روسيا اليوم".

Trayford Pellerin was gunned down by Lafayette Police Department. In the video, several officers approach Pellerin before he is shot several times.#trayfordpellerin #laffayette #laffayettepolicedept #lpd #trayford #justicefortrayford #Louisiana #unitedwewoke #untilfreedom pic.twitter.com/zeV3PRmqx2