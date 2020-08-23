فيديو.. الشرطة الأمريكية تقتل بالرصاص رجلا أسمر البشرة خلال محاولة احتجازه

كتب وكالات

قتلت الشرطة الأمريكية بالرصاص مواطنا من ذوى البشرة السوداء فى حادث جديد أثار ضجة واتهامات واسعة لقوات الأمن بالتعسف تجاه الأمريكيين من أصول أفريقية، بحسب "روسيا اليوم".

وقالت الشرطة إن القتيل مواطن يدعى ترايفورد بيليرين يبلغ من العمر 31 عاما، مشيرة إلى أن الحادث وقع فى مدينة لافاييت بولاية لويزيانا خلال محاولة القبض عليه.

This is another angle of the shooting that happened in Lafayette last night. Justice for Trayford Pellerin!!!!! (via @fancy.thaprettyone Instagram) pic.twitter.com/WFUDm1sGbS — #unlimitedrange🔋 (@saidihenryjr) August 22, 2020

بدورها، قالت الشرطة إن فريقا من عناصرها وصل إلى متجر صغير فى المدينة بعد استدعائه إلى المكان بسبب "اضطرابات شملت شخصا مسلحا بسكين".

وأضاف البيان، أن رجال الشرطة عثروا على بيليرين فى موقف سيارات تابع للمتجر وحاولوا احتجازه لكنه سعى للفرار، ولاحقوه واستخدموا صعاقات "لكنها كانت غير فعالة"، وتم إطلاق نار على الرجل خلال محاولته الدخول إلى المتجر، ونقل لاحقا إلى المستشفى حيث فارق الحياة.

وأشارت الشرطة إلى أنها تجرى تحقيقا فى الحادث، لافتة إلى أنه لم يسفر عن إصابة أى من عناصرها، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وانتشرت فى مواقع التواصل الاجتماعى لقطات فيديو توثق قتل بيليرين، وتظهر 6 رجال شرطة على الأقل يطوقون الرجل ويطلقون النار عليه نحو 10 مرات.

ووصف التحالف الأمريكى لحماية الحريات المدنية ما حصل بأنه "حادث مروع لعنف الشرطة تجاه شخص من ذوى البشرة السوداء والذى أسفر عن مقتله"، وشارك عشرات الأشخاص السبت فى احتجاجات شمال لافاييت بعد مقتل بيليرين.