صور.. محافظ قنا يتفقد خطوط إنتاج مجمع مصانع الألومنيوم

فريق المحافظات

تفقد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا خطوط انتاج مجمع مصانع الألومنيوم بمدينة نجع حمادى، بهدف متابعة سير العمل والتعرف على مراحل انتاج معدن الألومنيوم رافقه المهندس محمود سالم رئيس مجلس إدارة المصنع وعدد من المهندسين والفنيين العاملين بالمصنع .

وتفقد الداودى عددا من الأقسام الإنتاجية بالمصنع حيث تفقد قسم السبائك ، قسم الدرفلة واستمع الى شرح تفصيلى حول آلية عمل كل قسم منهما كما تفقد سير العمل بقسم التشكيل والذى يتم فيه تشكيل معدن الألومنيوم على هيئة سبائك أو بلاطات أو سلك أو مدرفلات، واختتم الداودى جولته فى المصنع بتفقد الورش الإنتاجية .

وأشاد المحافظ بإلتزام العاملين فى المصنع بتطبيق الإجراءات الوقائية وكذا اتباعهم لإجراءات الأمان والسلامة والصحة المهنية مؤكدا على ان هذا الصرح الصناعي الضخم يعد نموذجا فريدا على أرض مصر يجب الاحتذاء به عند تنفيذ المشروعات القومية العملاقة نظرا لأن هذا المشروع بجانب مساهمته فى دعم الصناعة الوطنية يعد صرحا اجتماعيا لما يوفره للعاملين فيه من خدمات نموذجية فى كل نواحي الحياة لهم ولأسرهم كما أنه يحقق اكتفاءا ذاتيا فى الخدمات.

من جانبه اوضح محمود سالم ان مجمع مصانع الألومنيوم يقع على مساحة 5000 فدان منها 1500 فدان منشآت صناعية وباقي المساحة منشآت سكنية ومرافق ومزارع لافتا الى ان طاقة المصنع الإنتاجية تصل الى 320 ألف طن سنويا يتم تصدير حوالى 40٪؜ منها الى العديد من الدول الغربية أبرزها الولايات المتحدة الأمريكية واسبانيا وايطاليا مضيفا انه يعمل بالمصنع ما يزيد علي 5 آلاف عامل .

واضاف سالم ان المصنع يضم 8 قطاعات رئيسية هى ( قطاع الإنتاج ، قطاع إنتاج الأقطاب ، قطاع التشكيل ، القطاع الهندسى ، القطاع الفنى ، القطاع التجارى ، القطاع الإدارى، القطاع المالى مضيفا ان المصنع يضم 552 خلية إنتاج تصل الطاقة الإنتاجية لكل خلية الى 1550 كجم / يوم ‫ويقوم المصنع على إنتاج وتصنيع وتسويق وتوزيع معدن الألومنيوم ومستلزماته وسبائكه ومشتقاته ومشغولاته فى الداخل والخارج .

كما ذكر رئيس مجلس إدارة المصنع انه من المقرر إنشاء توسعات جديدة بالمصنع بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية من خلال خطوط إنتاج جديدة بخلايا كهربائية تستخلص الألومنيوم بنظام «Side by Side»، بأحدث الوسائل التكنولوجية التى تسهم فى تخفيض استهلاك الطاقة وتحسين بيئة العمل مشيرا الى ان الطاقة الإنتاجية للتوسعات الجديدة سوف تصل الى 250 ألف طن .