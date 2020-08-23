اليوم السابع
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حدائق القاهرة: الزام الزوار بارتداء الكمامة وقياس درجة حرارتهم قبل الدخول

الأحد، 23 أغسطس 2020 06:37 م
حدائق القاهرة: الزام الزوار بارتداء الكمامة وقياس درجة حرارتهم قبل الدخول اللواء محمد سلطان، رئيس مجلس إدارة مشروع الحدائق المتخصصة بالقاهرة
كتب سيد الخلفاوى

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أكد اللواء محمد سلطان، رئيس مجلس إدارة مشروع الحدائق المتخصصة بالقاهرة، أن الحدائق استعدت جيدا لاستقبال الزائرين، حيث تم تنفيذ أعمال النظافة والتعقيم ونظافة وتعقيم دورات المياه، مع الحرص على إلزام الجميع بإجراءات الوقاية من كورنا وأهمها ارتداء الكمامات مع الكشف على المترددين على الحدائق من خلال كواشف الحرارة لقياس درجات الحرارة.
 
وأضاف سلطان لـ"اليوم السابع"، أن هناك إلزاما لجميع الحدائق بان الحد الأقصى للزوار هو 50% من الطاقة الاستيعابية للحديقة، مع الحرص على تطبيق إجراءات الوقاية من كورونا.
 
وكانت أعلنت الإدارة المركزية لحدائق الحيوان ، التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ، عن فتح جميع حدائق الحيوان بالجيزة والمحافظات وحديقة الأسماك غدا الأثنين بعد إغلاقها قرابة من  6 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا ، ويتم فتح الحدائق  وفقا للاشتراطات والإجراءات المرتبطة بالتعامل مع فيروس كورونا وقواعد الاتحاد الأفريقى لحدائق الحيوان، والالتزام بعدم وجود أكثر من 3 الآف زائر داخل حديقة حيوان الجيزة .
 
قال الدكتور محمد رجائى رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، فى تصريحات لـ " اليوم السابع "، إنه تم اتخاذ  جميع الإجراءات لفتح حدائق الحيوان خاصة حديقة حيوان الجيزة التى تعد اكبر الحدائق سواء من حيث المساحة او عدد الحيوانات حيث تتوافق الشروط مع شروط وزارة الصحة واتحاد حدائق الحيوان بأفريقيا التى تعد مرجعية أولى لتنظيم اشتراطات التعامل مع فيروس كورونا المستجد، والتى تشمل الدخول بالكمامات مع الالتزام بارتدائها خلال فترة الزيارة، وتوفير أجهزة قياس درجات الحرارة للتأكد من زوار الحديقة بعدم وجود أى ارتفاع فى درجات الحرارة لأى زائر.
 
 
 

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فتح الحدائق

محافظة القاهرة

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