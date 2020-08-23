جو بايدن يؤكد نيته الترشح لولاية ثانية حال فاز فى انتخابات 2020

كتبت رباب فتحى

أكد جو بايدن، الذى سيكون أكبر رئيس للولايات المتحدة يتم تنصيبه على الإطلاق إذا تغلب على دونالد ترامب في نوفمبر، أنه قد يترشح لولاية ثانية. تقول صحيفة "الجارديان" البريطانية إن المرشح الديمقراطى يبلغ من العمر 77 عاما لكنه سيبلغ 78 عاما في يوم التنصيب في يناير، مشيرة إلى إنه يخوض المنافسة ضد أكبر رئيس أمريكى يتولي السلطة، والذي كان يبلغ من العمر 70 عامًا في يناير 2017 ويبلغ الآن 74 عامًا.

واجه ترامب أسئلة حول صحته وقدراته العقلية، لكن ذلك لم يمنعه من مهاجمة منافسه على نفس الأسس.

ولدى سؤاله عن مثل هذه الهجمات في مقابلة مع شبكة ABC من المقرر بثها ليلة الأحد، قال بايدن: "أنظر إلى الرئيس، أنظر إلي.. انظر إلينا على حد سواء. ما نقوله، ما نفعله، ما نتحكم فيه، ما نعرفه، كيف هى صحتنا الآن".

وأضاف: "أعتقد أنه سؤال مشروع أن تسأل أي شخص يزيد عمره عن 70 عامًا عما إذا كان لائقًا أم لا وما إذا كان مستعدًا. لكنني فقط، الشيء الوحيد الذي يمكنني قوله للشعب الأمريكي، إنه سؤال مشروع أن أطرحه على أي شخص. راقبني."

سبق أن تحدى بايدن ترامب في مسابقة ضغط وأشار إلى أنه كان سيهزمه في المدرسة الثانوية.

وأصدرت ABC مقاطع من مقابلتها مع بايدن وكامالا هاريس، سناتور كاليفورنيا البالغة من العمر 55 عامًا وهو نائبة بايدن في الانتخابات.

وقال بايدن إنه يعتبر نفسه شخصية انتقالية، مما دفع الكثيرين إلى توقع أنه سيخدم أربع سنوات فقط إذا تم انتخابه. إذا ترشح وفاز في عام 2024 فسيكون 82 في يوم التنصيب. وعند تسليم السلطة، سيكون عمره 86 عامًا.

قال بايدن لشبكة ABC :لم نقض وقتًا كافيًا في بناء مقاعد البدلاء في الحزب الديمقراطي".. لذا ما أريد أن أفعله هو التأكد عند انتهاء هذا الأمر، لدينا مجلس شيوخ جديد، واستعادنا دور الدولة، ونحن في موقف ننتقل فيه إلى فترة توعية الناس بأنهم بحاجة إلى أن تكون قادرًا على القيادة على المستوى الوطني. وهذا يتعلق بتحفيز الناس. وهذا ما أنا بصدده" .

ولدى سؤاله عما إذا كان "يترك الباب مفتوحًا أمام احتمال أن تخدم لمدة ثماني سنوات إذا تم انتخابه"، قال بايدن: "بالتأكيد".