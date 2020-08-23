اليوم السابع
Ads
الأحد، 23 أغسطس 2020 10:57 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

تفاصيل استعداد حديقة الحيوان لاستقبال الزائرين فى تغطية لـ"تليفزيون اليوم السابع"

الأحد، 23 أغسطس 2020 09:12 م
تفاصيل استعداد حديقة الحيوان لاستقبال الزائرين فى تغطية لـ"تليفزيون اليوم السابع" التغطية الموسعة لتليفزيون اليوم السابع حول فتح حدائق الحيوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، إنه يوجد 9 حدائق حيوان تابعة لوزارة الزراعة على مستوى الجمهورية منها حديقة الأسماك، وأن هذه الحدائق ستبدأ غدا فى استقبال الزوار، مشيرا إلى أن رئيس مجلس الوزراء كان قد أصدر قرارا بفتح الحدائق العامة.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان في تصريحات لـ"تليفزيون اليوم السابع"، أن وزير الزارعة أصدر توجيهات باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية الواجبة تجاه المواطنين والعاملين داخل الحديقة، مشيرا إلى أنه تم التواصل مع الطب الوقائى بوزارة الصحة والاتحاد الأفريقي لحدائق الحيوان، وأفادوا بمجموعة من الإجراءات وكانت التعليمات لابد من ارتداء الزوار الكمامات بالإضافة إلى قياس درجات الحرارة، لافتا إلى أنه تم توفير أجهزة قياس الحرارة بواسطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة، موضحا أنه سيتم منع أى مواطن لا يرتدى الكمامات من الدخول للحدائق بالإضافة إلى منع دخول أى شخص لديه أعراض مرضية.

وأوضح أنه تم اتخاذ إجراءات أخرى مثل تحديد الكثافات داخل الحدائق، مؤكدا أنه تم تحديد 3 آلاف إلى 3500 زائر داخل الحديقة، مشيرا إلى أنه عند الوصول لـ3500 زائر سيتم وقف السماح بالدخول، وذلك لتوفير تباعد اجتماعي بين الزوار، بالإضافة وجود لوحات إرشادية لمواجهة الفيروس.

أكدت أن عدم أى التزام أى زائر سيتم التعامل معه توجيه النصيحة له وفى حال عدم الانصياع وإخراجه من الحديقة وفى حالا عدم الالتزام سيتم تحرير محضر شرطة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، مشيرا إلى أن الأمن الإدارى سيتولى متابعة تنفيذ الإجراءات داخل الحدائق.

التغطية الخاصة حول فتح حدائق الحيوان
التغطية الخاصة حول فتح حدائق الحيوان

ولفت إلى أنه لم يثبت وجود حالات كورونا فى الحيوانات إلا فى بعض النمور فى أمريكا، مشيرا إلى أن الحيوانات في الحدائق صحتها جيدة ولم يسبق عليها أى أعراض مرضية سابقة ويجرى لها فحص يومي، ويتم التعامل مع الحيوانات عن بعد، ويوجد عمال وخبراء لحماية الزائرين والحيوانات، مشيرا إلى أنه يتم التركيز على الحيوانات القطية الكبيرة، التي ثبت وجود حالات انتقالات وعدوى فى أمريكا، بالإضافة إلى عمليات الرش والتطهير اليومية عقب انتهاء الزيارات للحدائق.


حدائق الحيوانات

تليفزيون اليوم السابع

الاجراءات الاحترازية

حديقة الحيوانات

كورونا

فتح حدائق الحيوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

حدائق الحيوان بالمحافظات تستعد لاستقبال المواطنين غدا وسط إجراءات احترازية.. طواويس جديدة فى استقبال زائرى حديقة بنى سويف والكمامة شرط للدخول.. وحديقة الزقازيق تطلق اسم "فرح" قردة لولادتها قبل فتحها.. صور

الأحد، 23 أغسطس 2020 06:00 م

فرحة فى حديقة حيوان بريستول البريطانية بعد ولادة غوريلا صغيرة.. صور

الأحد، 23 أغسطس 2020 05:42 م

إرشادات وعلامات تباعد.. حديقة حيوان كفر الشيخ تستعد لاستقبال الزائرين.. صور

الأحد، 23 أغسطس 2020 05:35 م

خريطتك للاستمتاع بحديقة الحيوان بـ5 جنيهات للتذكرة بعد 6 أشهر من الغلق بسبب كورونا.. شاهد العروض الخاصة لـ"الأسود وسبع البحر والدببة والولادات الحديثة".. ومهارات زوج الشمبانزى "لوزة والبرنس" فى الرسم والمراجيح

الأحد، 23 أغسطس 2020 05:00 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة