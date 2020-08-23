تباين بورصات الخليج بأولى جلسات الأسبوع.. و"السعودية" تصعد بنسبة 0.75%

كتب هانى الحوتى

تباينت بورصات الخليج، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بنسبة 0.75% رابحاً 59.09 نقطة ليغلق عند مستوى 7901.93 نقطة، وهبط المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.02% خاسراً 0.32 نقطة ليغلق عند مستوى 1354.99 نقطة ، فيما تراجعت مؤشرات بورصة الكويت بضغوط هبوط 11 قطاعاً، بينما تعطلت بورصات دبي وأبوظبي ومسقط بمناسبة ذكرى رأس السنة الهجرية.

بورصة السعودية

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.75% رابحاً 59.09 نقطة ليغلق عند مستوى 7901.93 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 5.3% رابحاً 442.66 نقطة ليغلق عند مستوى 8792.15 نقطة، وبلغ حجم التداول 364.9 مليون سهم بقيمة 7.96 مليار ريال.

وصعد 17 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 3.69%، أعقبه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 2.93%، تلاه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 2.24%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.30%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.25%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.17%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.16%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.15%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.86%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.69%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.48%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.42%، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 0.66%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.52%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.18%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.16%.

وقفز 128 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "المجموعة السعودية" بنسبة 9.95%، ثم سهم "اللجين" بنسبة 9.92%، ثم سهم "المصافي" بنسبة 9.91%، فيما تراجع 56 سهماً على رأسها سهم "مجموعة الحكير" بنسبة 2.72%، ثم سهم "ملاذ للتأمين" بنسبة 1.94%، ثم سهم "ميدغلف للتأمين" بنسبة 1.72%، فيما تصدر سهم "دار الأركان" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 428.4 مليون ريال سعودي.

بورصة البحرين

تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.02% خاسراً 0.32 نقطة ليغلق عند مستوى 1354.99 نقطة، وبلغ حجم التداول 6.2 مليون سهم بقيمة 1.1 مليون درهم، وصعد ببورصة البحرين قطاع الصناعة بنسبة نمو 20.42% مدفوعاً بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين-البا بنسبة 3.71%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 6.25% مدفوعاً بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.73%، إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.36%.

كما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة نمو 2.95% مدفوعاً بصعود سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 4.38%، وصعد سهم بنك البحرين الوطني بنسبة 0.16%، فيما تراجع قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 23.74% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 1.4%، وهبط سهم مجموعة البركة المصرفية بنسبة 0.77%.

بورصة الكويت

تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 1.57% خاسراً 81.75 نقطة ليغلق عند مستوى 5131.25 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 1.89% خاسراً 108.72 نقطة ليغلق عند مستوى 5646.20 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.65% خاسراً 27.04 نقطة ليغلق عند مستوى 4113.54 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.91% خاسراً 37.89 نقطة ليغلق عند مستوى 4113.72 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 196.9 مليون سهم بقيمة 29.7 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 9194 صفقة، وهبط 11 قطاعاً على رأسها قطاع المنافع بنسبة 4.10%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.96%، تلاه قطاع العقار بنسبة 1.75%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.69%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.65%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.30%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.96%، ثم الاتصالات بنسبة 0.74%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.50%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.13%، فيما ارتفع قطاع التكنولوجيا بنسبة 0.66%.

وجاء سهم شركة أعيان للإجارة والاستثمار على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 17.45%، يليه سهم شركة صناعات أسمنت الفجيرة بنسبة 9.84%، ثم سهم شركة ريم العقارية بنسبة 9.68%، فيما تصدر سهم شركة مدينة الأعمال الكويتية العقارية القائمة الحمراء بانخفاض قدره 20.14% ثم سهم شركة حيات للاتصالات بنسبة 9.62%، ثم سهم شركة المساكن الدولية للتطوير العقاري بنسبة 9.40%.