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انهيار جزئى لعقار آيل للسقوط بدمنهور دون حدوث خسائر فى الأرواح

الأحد، 23 أغسطس 2020 08:36 م
انهيار جزئى لعقار آيل للسقوط بدمنهور دون حدوث خسائر فى الأرواح انهيار عقار -أرشيفية
البحيرة - فريق المحافظات

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شهدت مدينة دمنهور بالبحيرة انهيارا جزئيا لمنزل خالٍ من السكان مكون من طابقين دون حدوث خسائر فى الأرواح.

كان اللواء محمد والى مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارًا بالواقعة من شرطة النجدة.

وانتقلت قوات الحماية المدنية بقيادة العميد محمد بلبع إلى مكان الواقعة  وتم فرض كردون أمنى لمنع اقتراب المواطنين.

وبالفحص تبين  انهيار جزئى من عقار آيل للسقوط وخال من السكان بشارع عبد العظيم بديوى  بحى شبرا بدمنهور.

كما تبين أن العقار صدر له قرار بالهدم الكلى حتى سطح الأرض ولم ينفذ ما يشكل خطرًا داهمًا على أهالى  المنطقة التى يتواجد بها العقار.

وتم تحرير المحضر اللازم تمهيدًا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 

 


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