انتشال أحد المصابين من أسفل أنقاض المنزل المنهار ونقله لمستشفى طنطا الجامعى

الغربية مصطفى عادل

تابع الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية من موقع الحدث بحارة حافظ بشارع طه الحكيم انتشال أحد المصابين من تحت الأنقاض وتم نقله إلى مستشفى طنطا الجامعى وحالته مستقرة وتكثف الحماية المدنية جهودها للبحث عن آخرين.

يذكر أن محافظ الغربية انتقل على الفور إلى موقع انهيار المنزل بحارة حافظ بشارع طه الحكيم.

ورافق المحافظ الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ واللواء شاكر يونس السكرتير العام ونجوى العشيرى السكرتير العام المساعد.

وكانت توصلت قوات الانقاذ النهرى للضحية الثانية أسفل انقاض المنزل المنهار جزئيا بحارة حافظ وهبى بطنطا، اثناء عمليات البحث عن الضحايا أسفل الانقاض.

وسمع رجال الإنقاذ صوت الضحية يستغيث لانقاذه، ويكثف رجال الإنقاذ عملهم لسرعة رفع الانقاض واستخراجه لنقله للمستشفى لاسعافه.

ونجحت قوات الإنقاذ البرى بمحافظة الغربية فى إنقاذ شخص من أسفل انقاض المنزل المنهار جزئيا بحارة حافظ وهبى بطنطا، فيما تواصل قوات الإنقاذ البحث عن ضحايا جدد أسفل الأنقاض.

وكانت مدينة طنطا قد شهدت، مساء اليوم انهيارًا جزئيًا لمنزل بحارة حافظ وهبى، انتقل الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، والدكتور أحمد عطا نائب المحافظ والسكرتير العام والسكرتير العام المساعد لموقع الحادث.

تلقى اللواء هانى مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارًا بحدوث انهيار جزئى لمنزل بحارة حافظ وهبى بطنطا، انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ البرى ومسئولى الإدارة الهندسية لمكان البلاغ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.