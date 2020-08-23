اليوم السابع
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خالد صلاح
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الهند تسجل 69 ألفاً و239 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

الأحد، 23 أغسطس 2020 07:58 ص
الهند تسجل 69 ألفاً و239 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد اجراءات مكافحة فيروس كورونا
نيودلهى - (أ ش أ):

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أعلنت وزارة الصحة الهندية، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد فى البلاد إلى 3 ملايين و44 ألفا و940 حالة، وذلك عقب تسجيل 69 ألفا و239 حالة إصابة جديدة.

 

وقالت الوزارة - حسبما ذكرت قناة "إن دى تى في" الهندية، اليوم الأحد - إن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس فى البلاد ارتفعت إلى 56 ألفا و706 حالات، وذلك عقب تسجيل 912 حالة وفاة جديدة.

 

وأشارت الوزارة إلى أن عدد المتعافين من الفيروس فى الهند بلغ 2 مليون و280 ألفا و566 شخصا.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر فى أواخر ديسمبر 2019 فى مدينة "ووهان" الصينية فى سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية فى يناير الماضي.

 

 


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