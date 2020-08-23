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الحكومة: مصر ودول أفريقية أعادوا النظر بمنظومة الدعم للحد من آثار الفقر.. فيديو

الأحد، 23 أغسطس 2020 05:48 م
الحكومة: مصر ودول أفريقية أعادوا النظر بمنظومة الدعم للحد من آثار الفقر.. فيديو جانب من الفيديو جراف
كتبت هند مختار

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نشر مركز معلومات مجلس الوزراء، فيديو جراف أوضح من خلاله أن مصر وعدد من دول شمال أفريقيا أعادوا النظر فى منظومة الدعم الغذائية بهدف الحد من آثار الفقر ولتحسين نوعية التغذية العامة للفئات الأفقر، طبقًا لتقرير حالة الأمن الغذائى والتغذية في العالم 2020 الصادر عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة.

كان المركز قد نشر انفوجراف سلط من خلاله الضوء على أن مصر استطاعت تحقيق تقدما ملحوظا فى مجال التعليم بأحدث تصنيف لوكالة US News حول أفضل الدول في مستوى التعليم 2020.

وأوضح الانفوجراف، أن مصر الـ3 عربيا والـ42 عالميا على مستوى التعليم وفقا تصنيف لوكالة US News 2020.


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