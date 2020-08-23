الأوقاف تعلن صدور كتاب "فقه بناء الدول.. رؤية عصرية" باللغة الفرنسية

كتب على عبد الرحمن

أعلنت وزارة الأوقاف، عن أن الهيئة المصرية العامة للكتاب أصدرت في إطار مشروعاتها الثقافية ضمن سلسلة إصداراتها الحديثة المتميزة "رؤية باللغات الأجنبية" كتاب "فقه بناء الدول.. رؤية عصرية" باللغة الفرنسية، إشراف وتقديم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

ويضم الكتاب خلاصة أعمال المؤتمر الدولي التاسع والعشرين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية وبعض أبحاثه الأكثر تميزًا لنخبة من خيرة الأساتذة والباحثين بترجمة الدكتور كمال علي محمود جادالله أستاذ اللغة الإنجليزية بكلية اللغات والترجمة – جامعة الأزهر .

والكتاب يؤكد أن قوة الدولة قوة لجميع أبنائها، وأنها قوة للدين، وقوة للوطن، وقوة للأمة، وأن بناء دولة عصرية قوية يعد ضرورة دينية ووطنية واجتماعية وحضارية، كما أن الحفاظ عليها واجب ديني ووطني.

كما يؤكد أن الوقوف خلف الحاكم العادل مطلب شرعي ووطني لا يستقر أمر الدول ولا تتحقق مصالح الشرع ومقاصده إلا به، ويفند مرتكزات خطاب القطيعة مع الدولة لدى الجماعات المتطرفة، ويبرز العديد من عوامل بناء الدول.

ويبين أن المواطنة عطاء وانتماء، واحترام لكل شعارات الدولة من عَلمها ونشيدها الوطني وسائر شعاراتها المادية والمعنوية، وعلى احترام عقد المواطنة بين المواطن والدولة سواء أكان المسلم في دولة ذات أغلبية مسلمة أم في دولة ذات أغلبية غير مسلمة .