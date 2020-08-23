اليوم السابع
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الأحد، 23 أغسطس 2020 07:10 م
خالد صلاح
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اتحاد المغرب العربى يرحب بإعلان وقف إطلاق النار فى ليبيا

الأحد، 23 أغسطس 2020 05:06 م
اتحاد المغرب العربى يرحب بإعلان وقف إطلاق النار فى ليبيا جانب من احداث ليبيا ـ صورة أرشيفية
الجزائر (أ ش أ)

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رحبت الامانة العامة لمجلس الشورى لاتحاد المغرب العربي بإعلان كل من رئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج ورئيس مجلس النواب عقيله صالح الوقف الفوري لإطلاق النار والعمليات القتالية في ليبيا، ودعت الى دعم هذا المسعى تعزيزا لنجاح العملية السلمية.

وأشادت الأمانة العامة للاتحاد في بيان لها اليوم بالتوصل الى اتفاق مبدئي بالوقف الفوري لإطلاق النار مؤكدة أهميته في دفع عملية السلام في ليبيا.
وقال البيان "تشيد الأمانة بهذا الاتفاق الذي نتمناه دائما ودافعا الى ابعاد شبح الحرب الاهلية و انعكاساتها على وحدة ليبيا وسيادتها واستقرارها وازدهارها والتحكم في ثرواتها واستغلالها في كنف الحوار والتوافق و المصالحة وحافزا قويا لرسم معالم دولة ليبيا الجديدة بعيدا عن أي تدخل أجنبي".

وأهاب البيان بدول الاتحاد المغاربي ودول الجوار وذوي النوايا الحسنة المبادرة بدعم هذا المسعى السلمي تعزيزا لنجاح العملية السلمية وضمانا لعودة ليبيا السريعة إلى حضنها الطبيعي المغاربي، للإسهام بقوة في تنفيذ مشرع الوحدة المغاربية الاستراتيجي الحضاري الواعد.
 

 


اتحاد المغرب العربى

ليبيا

وقف اطلاق النار فى ليبيا

الحرب فى ليبيا

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