أوقاف السويس: العودة التدريجية لصلاة الجمعة وفقا لضوابط الوزارة.. صور

السويس - السيد فلاح

قال الشيخ ماجد راضى، وكيل وزارة الأوقاف بالسويس، إن الفتح التدريجى لصلاة الجمعة بالضوابط التى حددتها وزارة الأوقاف، منها أن يكون بالمسجد إمامًا أو خطيبًا معتمدًا من الأوقاف، وعدم فتح دورات المياه أو المواضئ وغلقها نهائيًا وعدم فتح دور المناسبات نهائيًا وعدم السماح بدخول الجنائز أو صلاة الجنازة أو عقد القران أو أى مناسبات اجتماعية.

جاء ذلك من خلال الاجتماع الذى عقده، وكيل وزارة الأوقاف بالسويس مع مديرى الإدارات الفرعية وحضور مدير الدعوة ورؤساء الأقسام مقدمًا التهنئة لشعب السويس الباسل بعودة صلاة الجمعة.

وتابع الشيخ ماجد راضى، أن من ضوابط وزارة الأوقاف للفتح التدريجى للجمعة عدم فتح أى اضرحة أو مقامات نهائيًا أو فتح الأبواب المؤدية إليها وعدم فتح مصليات النساء مع عدم إقامة أى دروس أو ندوات أو مقارئ أو أى أنشطة وعدم تشغيل أى كولديرات أو ترك أى مبردات مياه أو نحوها داخل المسجد وعدم فتح أى مكتبات داخل المسجد.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف، أنه حفاظًا على سلامة الجميع والحرص على عدم التزاحم عند اكتمال العدد وفق العلامات التباعدية المحددة يتم الصلاة خارج المسجد إن وجد به ساحة خارجية ويتم فتح المسجد قبل صلاة الجمعة بعشرة دقائق وغلق المسجد بعد الصلاة بعشرة دقائق.

وشدد وكيل وزارة الأوقاف على جميع الائمة والخطباء الالتزام بتعليمات الوزارة فى خطبة الجمعة من حيث الموضوع والوقت المحدد مع ضرورة التنبيه على الضيوف الرحمن ومن باب الحرص على سلامتهم الالتزام بالضوابط الاتية، ضرورة ارتداء الكمامة، أصطحاب المصلين للمصليات الشخصية "سجادة صلاة شخصية"، الالتزام بالعلامات التباعدية بين المصلين، عدم المصافحة أو المعانقة، متابعة التعقيم والتطهير الشخصى المستمر.