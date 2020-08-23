أمن القليوبية يكثف جهوده لكشف لغز العثور على جثة شاب مذبوحا

القليوبية ـ إبراهيم سالم

تكثف أجهزة الأمن في محافظة القليوبية، جهودها لكشف غموض العثور على جثة شاب عثر عليه مذبوحا في منزله بقرية الشيخ سند دائرة مركز شبين القناطر، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى شبين القناطر العام، وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى مأمور مركز شبين القناطر، بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة شخص يدعى "ج. ا"، 28 سنة، مذبوحًا في منزله بقرية الشيخ سند دائرة المركز.

جرى إخطار اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، وانتقل اللواء حاتم الحداد مدير المباحث والعميد خالد المحمدى رئيس مباحث المديرية إلى موقع الحادث.

وتبين من التحريات أن القتيل يقيم بمفرده بعد أن طلق زوجته، ورجحت الأجهزة الأمنية أن جريمة القتل بدافع سرقة المواشي التي يمتلكها المجني عليه.

وجرى نقل الجثة إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة، وقررت النيابة انتداب أحد الأطباء الشرعيين لتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة. وجرى تكليف الأجهزة الأمنية بسرعة ضبط وإحضار الجناة.