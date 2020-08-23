اليوم السابع
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أخبار × 24 ساعة.. فتح باب التقدم لمدارس المتفوقين للحاصلين على 98% بالإعدادية

الأحد، 23 أغسطس 2020 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. فتح باب التقدم لمدارس المتفوقين للحاصلين على 98% بالإعدادية د. طارق شوقى
إعداد - وليد عبد السلام

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