أخبار × 24 ساعة.. فتح باب التقدم لمدارس المتفوقين للحاصلين على 98% بالإعدادية

إعداد - وليد عبد السلام

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم "اليوم السابع" قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى.

الصحة: تفعيل مبادرة الرئيس السيسى لعلاج "مليون أفريقى" من فيروس C بالسودان

الصحة: تسجيل 89 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و 12 حالة وفاة

التعليم تفتح باب التقدم لمدارس المتفوقين للحاصلين على 98% بالإعدادية

متحدث الكهرباء يكشف تفاصيل تقسيط المديونية خلال دفع الفواتير

التضامن: استمرار صرف مساعدات تكافل وكرامة لمن تخلفوا عن المواعيد المحددة

"الزراعة": لجان مسح للجراد الصحراوى بالمناطق الحدودية..وتؤكد: الوضع آمن

وزير الأوقاف يوجه قيادات المديريات بعدم فتح الزوايا لصلاة الجمعة

وزير التعليم العالى يؤكد: مستعدون للموجة الثانية من فيروس كورونا

بيان للسياحة: الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية يزور مصر لبحث عودة الحركة