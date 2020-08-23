أخبار × 24 ساعة.. فتح باب التقدم لمدارس المتفوقين للحاصلين على 98% بالإعدادية

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم "اليوم السابع" قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى.
الصحة: تفعيل مبادرة الرئيس السيسى لعلاج "مليون أفريقى" من فيروس C بالسودان
الصحة: تسجيل 89 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و 12 حالة وفاة
التعليم تفتح باب التقدم لمدارس المتفوقين للحاصلين على 98% بالإعدادية
متحدث الكهرباء يكشف تفاصيل تقسيط المديونية خلال دفع الفواتير
التضامن: استمرار صرف مساعدات تكافل وكرامة لمن تخلفوا عن المواعيد المحددة
"الزراعة": لجان مسح للجراد الصحراوى بالمناطق الحدودية..وتؤكد: الوضع آمن
وزير الأوقاف يوجه قيادات المديريات بعدم فتح الزوايا لصلاة الجمعة
وزير التعليم العالى يؤكد: مستعدون للموجة الثانية من فيروس كورونا
بيان للسياحة: الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية يزور مصر لبحث عودة الحركة
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