التعليم تفتح باب التقدم لمدارس المتفوقين للحاصلين على 98% بالإعدادية

كتب محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تم فتح باب التقدم للقبول بمدارس المتفوقين للطلاب الحاصلين على شهاد اتمام التعليم الأساسى فى العام الدراسى 2019/2020 دور أول ، وأن يكون مجموع درجات الطالب 274.5 (98%) وحاصل على الدرجة النهائية فى مادة واحدة على الاقل من (اللغة الانجليزية - الرياضيات - العلوم)، أو يكون مجموع درجات الطالب 266 (95%) وحاصل على الدرجة النهائية فى مادتين على الأقل من (اللغة الانجليزية - الرياضيات - العلوم)، يرجى تحميل الملف للاطلاع لمزيد من التفاصل لشروط التقدم والاجراءات المطلوبة لمدارس المتفوقين.