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أحمد عيد عبد الملك لتليفزيون اليوم السابع: الخطيب غير ناجح إداريا.. وهذا هو الدليل (فيديو)

الأحد، 23 أغسطس 2020 11:14 م
أحمد عيد عبد الملك لتليفزيون اليوم السابع: الخطيب غير ناجح إداريا.. وهذا هو الدليل (فيديو) أحمد عيد عبد الملك في حوار مع تليفزيون اليوم السابع
تامر إمام

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أكد أحمد عيد عبد الملك، لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، في تصريحاته لتليفزيون اليوم السابع، أن الكابتن محمود الخطيب غير ناجح إداريا، مشددا على أنه يكن له كل الحب والاحترام كلاعب كرة من طراز فريد.

وأشار عبد الملك، إلى أن الخطيب فشل في عدة جوانب إدارية، منها عدم القدرة على الحفاظ على لاعبي الفريق الذين تركوا الفريق واتجهوا للتعاقد مع أندية أخرى، بجانب فشله في التجديد للاعبين آخرين داخل الفريق ستنتهي عقودهم قريبا.

وأضاف "النادي الأهلي تحت قيادة الخطيب لم ينجح في الفوز بأي بطولة إفريقية، وهي البطولات الأهم في تاريخ الأندية الكروية، وأعتقد أن جمهور الأهلي لا يقبل بهذا".

وكان تليفزيون اليوم السابع، قد استضاف أحمد عيد عبد الملك في مداخلة عبر زووم، للتعليق على نتيجة مباراة الأهلي والزمالك التي انتهت أمس بفوز الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وأوضح عبد الملك أن المباراة اتسمت بالأداء الفني الراقي بعيدا عن العصبية المعتادة في تلك المباريات.

وانتقد عبد الملك محاولات بعض الوسائل الإعلامية التقليل من فوز الزمالك والتركيز على أخطاء مدرب الأهلي فقط، وقال "الزمالك لازم ياخد حقه، الفريق مليان لاعيبة كبيرة وعندها خبرات ومهارات فائقة، ونجحوا في اقتناص بطولتين من فترة قريبة، وطبيعي أن يفوز الزمالك بالديربي لأنه الأفضل حاليا".

وشدد عبد الملك، على أن فريق الزمالك يمتاز الآن بالتكامل والجاهزية والتجانس، بقيادة مدرب محنك قادر على توظيف اللاعبين بشكل ممتاز.


أحمد عيد عبد الملك

محمود الخطيب

الأهلي

لاعبي الأهلي

الزمالك

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