7 عوامل تزيد من خطر إصابتك بالتهاب المفاصل

كتبت نهير عبد النبى

التهاب المفاصل من المشاكل الشهيرة التى يتعرض لها الكثيرون وتؤثر على صحة الجسم والحركة، ويزداد سوءًا مع تقدم العمر ، ولكن يمكن أن يحدث أيضًا بعد الإصابة، يمكن أن يؤدي الألم المزمن الناجم عن التهاب المفاصل إلى مضاعفات ويمكن أن يؤثر بشكل كبير على نوعية حياتك.

وحسب ما ذكره موقع healthline فإن أعراض التهاب المفاصل هى "فقدان المرونة، تيبس في المفاصل، نتوءات العظام"، وهناك عوامل عديدة تزيد من خطر الاصابة بالتهاب المفاصل وهى:

1:التقدم في السن: يتدهور الغضروف بشكل طبيعي مع تقدم العمر.

2:الجنس: النساء أكثر عرضة لتطوير الزراعة العضوية ، على الرغم من عدم فهم السبب.

3:زيادة الوزن أو السمنة،قد يؤدي الوزن الزائد إلى زيادة الضغط على المفاصل.

4:إصابة المفاصل ، المفاصل الضعيفة أكثر عرضة للإصابة بالتهاب المفاصل.

5: فرط الحركة ،وجود مفاصل مفرطة الحركة أو أربطة فضفاضة يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالتهاب المفاصل.

6:علم الوراثة، بعض الناس يرثون الميل لتطوير الزراعة العضوية.

7:تشوهات العظام، يمكن أن تؤدي الولادة بعظام أو غضروف مشوهة إلى زيادة خطر الإصابة بالتهاب المفاصل.

7:وظائف معينة، الوظائف التي تتطلب جهداً بدنياً أو الوظائف التي تتطلب إجهادًا متكررًا على المفاصل يمكن أن تزيد من فرصك في تطوير الزراعة العضوية.