وزيرة الصحة: مصر تعمل على علاج 250 ألف مواطن أفريقى من فيروس سى

ماجد تمراز

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إنه تم عمل جسر جوي بخمس طائرات، تحمل معدات طبية وأدوية لجنوب السودان، وهناك مبادرة لعلاج مليون أفريقي في 9 دول، ويتم الآن العمل على علاج 250 ألف مواطن أفريقي من فيروس سي، كما يتم تقديم دعم مادي ومعنوي، وهناك تعليمات من الرئيس عبد الفتاح السيسي لعمل صندوق مخاطر لتعويض الأسر التي توفي ذووها في جائحة فيروس كورونا.



وأضافت وزيرة الصحة، على هامش مشاركتها في مؤتمر الجمعية المصرية لأمراض الصدر والدرن، والذي قام بعرضه الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن الرئيس حريص في كل محفل على الإعلاء من قيمة الجيش الأبيض والأطقم الطبية، وأن القائمين على المنظومة الطبية في مصر هم قدوة حسنة بالنسبة للأجيال القادمة، خاصة أنهم شاركوا في محاربة الوباء.



ومن جانبه قال حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا إن مصر حجزت 30 مليون وحدة من اللقاح الخاص بفيروس كورونا المستجد، الذي تنتجه جامعة أكسفورد، وهناك كمية من اللقاحات التي ستأتي لتجربتها على متطوعين مصريين، كما أن مصر تشارك في عدد من اللقاحات التي تجرى عليها تجارب في المرحلة الثالثة.