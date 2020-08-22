وزارة الموارد المائية العراقية: إيران خفضت واردات نهرى سيروان والزاب

كتب أحمد عرفة

أكدت وزارة الموارد المائية العراقية، أن إيران خفضت واردات نهري سيروان والزاب، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل، وأضافت الموارد المائية العراقية، أن خفض إيران نهرى سيروان والزاب سيسبب أضرارا كبيرة.

وفى وقت سابق حذر نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان العراقى نايف الشمرى، من تصاعد وتيرة العمليات الإرهابية من تفجيرات أو هجمات مسلحة أو اغتيالات تزامنا مع قرب إجراء الانتخابات، وقال الشمرى، في حديث لقناة "السومرية نيوز"، اليوم السبت، إنه منذ فترة كبيرة وتزيد حدة العمليات الإرهابية تزامنا مع إجراء أى انتخابات.

وأكد النائب العراقى، أن التنظيمات الإرهابية التى تقوم بهذه العمليات لا تريد للعراق التقدم ولو لخطوة واحدة بالمجال الديمقراطى"، مستشهدا بارتفاع وتيرة الاغتيالات للناشطين وتصاعد وتيرة العمليات الإرهابية ومن بينها استهداف منطقة الدجيل".

وأضاف الشمرى، أن ما جرى بالأيام الماضية وما نتوقع حدوثه بالأيام اللاحقة، يجعلنا أمام مسؤولية وطنية وقانونية فى مطالبة الوزارات الأمنية والاستخبارية بكافة أشكالها، بوضع خطط استثنائية واستباقية بهذه المرحلة وعلى مراحل تمتد إلى موعد الانتخابات وما يتلوها لحين إعلان النتائج".