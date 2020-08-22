"نظارة غاندي" تظهر بعد غياب.. وجامع تحف أمريكى يشتريها بـ260 ألف إسترليني

كتبت: نهال أبو السعود

تم بيع زوج من نظارات المهاتما غاندي مقابل 260 ألف جنيه إسترليني بعد أن تم العثور عليها في منتصف الطريق خارج صندوق بريد دار المزاد، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية. تم شراء النظارات من خلال محاولة هاتفية من جامع أمريكي بعد ست دقائق من المزايدة أمس الجمعة، وقال البائع بالمزاد العلني أندرو ستو إنه سجل رقما قياسيا جديدا لمزادات إيست بريستول ووصفه بأنه "نجم القرن"، حيث كان من المتوقع بيع النظارات بحوالي 15000 جنيه إسترليني. وقال ستو إن صاحب النظارات رجل مسن من مانجوتسفيلد قال إنه سيقسم المال مع ابنته.

ووفقا للتقرير توارثت عائلة مانجوتسفيلد النظارة من جيل إلى جيل بعد أن التقى أحد الأقارب غاندي في زيارة إلى جنوب أفريقيا في عشرينيات القرن الماضي، وقال ستو: "إنها نتيجة استثنائية. هذه النظارات لا تمثل فقط سجل مزاد بالنسبة لنا، بل تمثل اكتشافًا ذا أهمية تاريخية دولية".

تركت النظارات في مظروف أبيض عادي في صندوق بريد مزاد إيست بريستول ليلة الجمعة ولم يتم جمعها حتى صباح الاثنين التالي. وتابع ستو: "كان من الممكن بسهولة أن يتم سرقتها أو سقوطها أو ينتهي بها المطاف في سلة المهملات"، وقال إن المالك ليس لديه فكرة عن قيمتها وكاد أن يصاب بنوبة قلبية عندما قيل له إنها قد تصل قيمتها إلى 15000 جنيه إسترليني، حيث كان يضعها في أحد الأدراج منذ أكثر من خمسين عامًا واخبره حرفياً أن يتخلص منها إذا لم تكن جيدة.