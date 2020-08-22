اليوم السابع
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مقتل سائق على يد زميله بالمنصورة بسبب الخلاف على أولوية التحميل

السبت، 22 أغسطس 2020 08:53 م
مقتل سائق على يد زميله بالمنصورة بسبب الخلاف على أولوية التحميل جثة -أرشيفية
الدقهلية شريف الديب

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لقى سائق مصرعه عقب تلقيه طعنة من سلاح أبيض أثناء مشاجرة مع زميل له بموقف سندوب بمدينة المنصورة، بسبب الخلاف على أولوية التحميل.

 

وتلقى رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ بمصرع سائق متأثرا بطعنه لخلاف على أولوية التحميل بموقف سندوب التابع لقسم شرطة أول المنصورة.

 

وعلى الفور، انتقلت ضباط مباحث القسم بقيادة المقدم أحمد شبانة، رئيس مباحث أول المنصورة، وبالفحص تبين مصرع محمد رضا الشبراوى وشهرته التوتو، 25 سنة سائق، ومقيم بمدينة المنصورة، وجرى إيداع الجثة مستشفى المنصورة الدولى تحت تصرف النيابة العامة.

 

وبسؤال شهود العيان أكدوا أن خلاف نشب بين المجنى عليه، و"أحمد ا" 36 سنة سائق، على أولوية التحميل، تطور إلى مشاجرة أخرج على إثرها الأخير مطواة وطعن بها المجنى عليه.

 

وتمكنت مباحث القسم من ضبط المتهم والأداة المستخدمة فى الواقعة، وبالعرض على النيابة العامة، أمرت بانتداب الطب الشرعى لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة وتحريات المباحث حول الوقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.


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