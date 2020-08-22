اليوم السابع
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محافظ القليوبية: انطلاق أعمال المرحلة الثانية لإنشاء كوبرى الشموت بـ32 مليون جنيه

السبت، 22 أغسطس 2020 08:51 م
محافظ القليوبية: انطلاق أعمال المرحلة الثانية لإنشاء كوبرى الشموت بـ32 مليون جنيه اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية
القليوبية - إبراهيم سالم

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أعلن عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، انطلاق أعمال تطوير المرحلة الثانية لإنشاء كوبري الشموت للقادمين من الإسكندرية ومتجهين إلى القاهرة، بتكلفة إجمالية تصل إلى 32 مليون جنيه، بطول 642 مترا وعرض 18 مترا. وأوضح المحافظ أنه سيتم تحويل الطريق القادم من بنها ومتجه إلى القاهرة ليصعد الكوبرى الجديد الذي تم إنشاؤه كمرحلة أولى والعمل على مدار 24 ساعة والالتزام بالجدول الزمنى المقرر الانتهاء منه خلال 4 أشهر فقط.

وكان كوبري الشموت شهد هبوطا وانهيارا جزئيا أسفل بلاطة الكوبرى في يوليو 2017، وتم على الفور إصلاح وترميم الكوبرى، إلا أنه تم إنشاء كوبري جديد للقادمين من القاهرة ومتجهين إلى الإسكندرية، وتم افتتاحه أمام المرور نهاية العام الماضي، وتم اليوم البدء في إنشاء كوبرى للاتجاه الآخر.


اخبار القليوبية

محافظ القليوبية

مرور القليوبية

كوبري الشموت

مدينة بنها

الطريق الزراعي

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