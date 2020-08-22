اليوم السابع
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الداخلية تضبط 203 منشأة مخالفة للتراخيص

السبت، 22 أغسطس 2020 11:23 ص
الداخلية تضبط 203 منشأة مخالفة للتراخيص مباني ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت جهود الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة في ضبط كافة أشكال الخروج على القانون بمختلف المدن العمرانية الجديدة بالتنسيق مع المختصين بأجهزة تلك المدن ، حيث تمكنت فى مجال تأمين تنفيذ القرارات الإدارية الصادرة من أجهزة المدن العمرانية من تأمين إزالة (94) حالة تعدى متنوعة ، وإلغاء تخصيص وسحب وحدة، وغلق وتشميع (136) وحدة من المنشآت المخالفة لشروط التخصيص

وتمكنت الجهود من إيقاف (203) أعمال لمنشآت مخالفة للترخيص، وضبط (82) مخالفة لمحلات تزاول نشاط بدون ترخيص ، وضبط (90) مخالفة مبانى، وإزالة ورفع (212) مخالفة فورية ، و(19) مخالفة مرورية متنوعة، و(12) واقعة فض أختام، وتأمين إزالة ورفع (171) مخالفة إشغالات متنوعة.

وأسفرت الجهود عن ضبط (35) واقعة تغيير نشاط وحدات سكنية لنشاط تجارى وإدارى، وفى مجال ضبط القضايا البيئية تم ضبط (42) مخالفات بيئة ونظافة وإلقاء مخلفات بالطريق العام، وفى مجال ضبط الباعة الجائلين تم ضبط (39) بائع جائل ، وعدم حمل شهادة صحية، وفى مجال الأمن العام تم ضبط (11 قضية إستئناف أعمال - 20 قضية سرقة تيار كهربائى ومياه عمومية ورفع عدادات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعةٍ على حده.

 

 


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