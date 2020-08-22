اعرف إزاى تبدأ مشروعا صغيرا بقرض من صندوق التنمية المحلية بفائدة 6%

أكدت وزارة التنمية المحلية، أن صندوق التنمية المحلية التابع للوزارة، تمكن من صرف مبلغ 140 مليون جنيه لتوفير قروض ميسرة لتوفير فرص وإقامة مشروعات متناهية الصغر للشباب والمرأة بفائدة لا تتعدى 6% وفرت فرص عمل حوالى 20 ألف فرصة عمل يخص المرأة المعيلة منها نسبة 61 %.

اليوم السابع يوضح في النقاط التالية شروط الحصول على قرض من صندوق التنمية المحلية:

1. أن يكون طالب القرض والضامن من المقيمين بنطاق الوحدة المحلية المتقدمين بالطلب، وفقا لبطاقة الرقم القومى.

2. أن تكون بطاقة الرقم القومى الخاصة بطالب القرض والضامن سارية.

3. تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها للذكور.

4. ألا يقل سن المتقدم لطلب القرض عن 21 عاما، ولا يزيد عن 55 عاما.

5. توفير مكان يتناسب مع طبيعة نشاط المشروع.

6. يقدم الطلب للوحدة المحلية التابع إليها من يريد الحصول على القرض.