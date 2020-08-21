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مستشار رئيس برلمان ليبيا: مصر وقفت بجانب بلادى.. وسنجرى حوارا لإجراء انتخابات

الجمعة، 21 أغسطس 2020 10:49 م
مستشار رئيس برلمان ليبيا: مصر وقفت بجانب بلادى.. وسنجرى حوارا لإجراء انتخابات فتحى المريمى
كتب-أحمد صلاح العزب

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قال فتحى المريمى المستشار الإعلامى لرئيس البرلمان الليبى، إن بلاده تسعى منذ فترة إلى قرار وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن مصر وقفت بجانب ليبيا موقف الدولة الشقيقة المساندة لها.

وتابع المريمى، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج مساء dmc الذى يقدمة الإعلامى رامى رضوان: "قمنا بالدعوة إلى انتخابات رئاسية، وسيكون هناك حوار بين الليبين على محاور مخرجات برلين، وتلك المخرجات تطالب بخروج الميليشيات من ليبيا وإجراء انتخابات فى ليبيا"، مشيرا إلى أن هناك دولا عظمى كبرى مهتمة بالأمر الليبى، ومن بين تلك الدول الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وألمانيا، وتسعى بجدية حتى يشمل الأمن والأمان والاستقرار فى ليبيا.

من ناحية أخرى، كان المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب الليبي فتحي المريمى، قد أكد أن قرار البرلمان المصرى بالموافقة على تفويض الجيش المصرى بإرسال قوات عسكرية إلى خارج البلاد، جاء تلبية للمطالب الليبية ولحفظ الأمن القومى المصرى.

وكان نفى الناطق باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري، صحة المعلومات عن رفض قواته وقف إطلاق النار.

وقال الناطق باسم الجيش الوطني الليبى، في تصريحات لفضائية "روسيا اليوم"، إنه لم تصدر أى تصريحات عنه بخصوص ما أعلن عن وقف إطلاق النار بشكل متزامن من حكومة الوفاق الوطنى ومجلس النواب.

ووصف المسمارى الأخبار التى تناقلتها مواقع عن رفض "الجيش الليبى" إعلان وقف إطلاق النار بغير الصحيحة.


فتحى المريمى

قرار وقف اطلاق النار

ليبيا

اخبار

البرلمان الليبى

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