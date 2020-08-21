اليوم السابع
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غلق باب التصويت فى انتخابات التجديد النصفى لنقابة أطباء الأسنان.. وبدء الفرز

الجمعة، 21 أغسطس 2020 05:24 م
غلق باب التصويت فى انتخابات التجديد النصفى لنقابة أطباء الأسنان.. وبدء الفرز التصويت بانتخابات التجديد النصفى لنقابة أطباء الأسنان
كتبت آية دعبس

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أعلنت اللجنة العامة المُشرفة على إجراء انتخابات التجديد النصفى لنقابة أطباء الأسنان، غلق باب التصويت على مستوى الجمهورية، فى 52 لجنة للاقتراع بالمحافظات، وبدء عمليات الفرز، لإعلان نتائج وأسماء المُرشحين الفائزين بمقعد النقيب العام لأطباء الأسنان، ورؤساء النقابات الفرعية بالمحافظات.

 وقال الدكتور يوسف حمزة، الأمين العام المُساعد لنقابة أطباء الأسنان، عضو لجنة الإشراف على الانتخابات، إن سيتم فرز أصوات المُشاركين بالانتخابات، بمقرات الإقتراع، لافتا إلى أنه سيتم إعلان النتائج فور الإنتهاء من الفرز، وإستلام اللجنة العامة للإشراف على الانتخابات النتائج من النقابات الفرعية، مشيرا إلى أن إجمالى عدد المرشحين على كافة المقاعد 190 طبيب للأسنان، من بينهم على مقعد النقيب ومستوى الجمهورية 52 عضو، و 127 مرشح فى النقابات الفرعية، وبالتزكية 11.

 
وأوضح حمزة، فى تصريحات خاصة لـ  "اليوم السابع"، أن عدد الأطباء المُسجلين بالنقابة حوالى 70 ألف طبيب للأسنان، مشيرا إلى أن عمليات التصويت بدأت فى العاشرة صباحا واستمرت حتى الخامسة، تحت إشراف قضائى كامل، بمشاركة 55 مستشار، ولم تتلق اللجنة أى شكاوى.

 

وتنافس على مقعد النقيب العام لأطباء الأسنان، 10 مرشحين، هم: الدكتور سعيد الباسطى، الدكتور أحمد الزين، الدكتورة أميمة المحلاوى، الدكتور ياسر الجندى، الدكتور خيرى المرسى، الدكتور إيهاب هيكل، الدكتور حسام أبو ساطى، الدكتور أحمد توفيق، الدكتور أحمد أبو زيد، الدكتورة ميران سلطان، فيما تنافس 190 مرشح على مقاعد النقابة العامة والفرعيات.

 




 


نقيب اطباء الاسنان

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التجديد النصفى لنقابة الاسنان

انتخابات اطباء الاسنان

نقيب الاسنان

نقابة الاسنان

نقابة اطباء الاسنان

المرشحين بانتخابات الاسنان

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