اليوم السابع
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الجمعة، 21 أغسطس 2020 03:13 م
خالد صلاح
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صور.. "تموين الإسكندرية" تواصل جولاتها لليوم الرابع على المخابز البلدية

الجمعة، 21 أغسطس 2020 03:13 م
صور.. "تموين الإسكندرية" تواصل جولاتها لليوم الرابع على المخابز البلدية
الإسكندرية جاكلين منير

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قام المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية لليوم الرابع على التوالى لتطبيق تعديلات منظومة الخبز، بمتابعة أعمال فرق العمل التموينية من خلال إدارة غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية والتى استمرت حتى نهاية عمل المخابز حيث تشكلت فرق عمل بكل إدارة تموينية تحت إشراف  سليمان الطيب مدير إدارة الرقابة بالمديرية.

وأشارت مديرية التموين بالإسكندرية فى بيان لها إلى أن الجولات جاءت لمتابعة أعمال المخابز البلدية المدعمة خلال فترة عملها  لتطبيق تطوير منظومة الخبز والتى تهدف إلى تحسين جودة رغيف الخبز و توفيره بالكميات المناسبة للمواطنين، حيث شملت الحملات جميع الإدارات التموينية بالإسكندرية بقيادة مديرى الإدارات الفرعية وأطقم العمل التابعة لهم.

وقد تم بالتفتيش على وزن رغيف الخبز والتأكد من الالتزام بوزن 90 جراما للرغيف حفاظا على حقوق المواطنين وتم التأكد من انتظام العمل بجميع المخابز و الالتزام بالوزن القانونى والمواصفات الفنية لرغيف الخبز.

وقد تم رصد بعض المخالفات المحدودة والتى تم اتخاذ اللازم نحوها طبقا للتوجيهات الوزارية المنظمة لهذا الشأن.

تموين الإسكندرية (1)
 

 

تموين الإسكندرية (2)
 

 

تموين الإسكندرية (3)
 

 


الاسكندرية

تموين الاسكندرية

المخابز البلدية

الخبز

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