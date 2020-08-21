اليوم السابع
Ads
الجمعة، 21 أغسطس 2020 07:21 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

حصاد الوزارات.. إزالة أقدم عقار مخالف فى الجيزة عمره 50 عاما بمنطقة فيصل

الجمعة، 21 أغسطس 2020 05:00 م
حصاد الوزارات.. إزالة أقدم عقار مخالف فى الجيزة عمره 50 عاما بمنطقة فيصل عقار فيصل
كتب أسامة عبد الحميد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهدت دواوين الوزارات، اليوم الجمعة، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات على مدار اليوم:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


الوزارت

الأرصاد

الصحة

تنسيق الجامعات

مترو الانفاق

التعليم

التنمية المحلية

التموين

التضامن

اخبار اليوم

اخبار مصر

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة