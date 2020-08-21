الرئيسية تقارير مصرية حصاد الوزارات.. إزالة أقدم عقار مخالف فى الجيزة عمره 50 عاما بمنطقة فيصل الجمعة، 21 أغسطس 2020 05:00 م عقار فيصل كتب أسامة عبد الحميد مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء شهدت دواوين الوزارات، اليوم الجمعة، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات على مدار اليوم: الصحة تكشف 7 إرشادات للوقاية من كورونا أثناء صلاة الجمعة بالمساجد الطقس غدا مائل للحرارة بالقاهرة والرطوبة 80% والعظمى 34 درجة صلاة الجمعة 28 أغسطس بلا أذان نوازل وموضوع الخطبة "الأمل حياة" تنسيق 2020.. فتح موقع التنسيق لتسجيل رغبات المرحلة الأولى مساء اليوم تجريبيا تنسيق 2020.. الخريطة الكاملة لمعامل التنسيق بجامعات القاهرة وحلوان وعين شمس الكهرباء: لا صحة لوجود أخطاء فى حساب الاستهلاك بالعدادات مسبوقة الدفع التنسيق: المرحلة الأولى تبدأ السبت.. وللطالب حق تعديل رغباته خلال 5 أيام هيئة الدواء توضح حقيقة وجود عجز فى أدوية الأورام بالمستشفيات الحكومية التضامن تنفى حذف عدد كبير من المستحقين لمعاش تكافل وكرامة التعليم: المنشور المتداول لمصروفات المدارس الحكومية للعام الجديد " مزيف" التنمية المحلية: 688 ألف طلب تصالح فى مخالفات البناء وتحصيل 3.8 مليار جنيه التموين: انتظام عمل المخابز البلدية لليوم الرابع من تطبيق التكلفة الجديدة.. صور وصول دفعة ثالثة من قطارات المترو المكيفة الجديدة للخط الثالث خلال أيام إزالة أقدم عقار مخالف فى الجيزة عمره 50 عاما بمنطقة فيصل.. صور الوزارت الأرصاد الصحة تنسيق الجامعات مترو الانفاق التعليم التنمية المحلية التموين التضامن اخبار اليوم اخبار مصر اخبار عاجلة مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة حصاد الوزارات.. "الأوقاف" تحذر من فتح الزوايا لصلاة الجمعة من 28 أغسطس الخميس، 20 أغسطس 2020 05:03 م حصاد الوزارات.. الصحة تعلن ارتفاع نسب شفاء المرضى بمستشفيات العزل لـ89.3% الأربعاء، 19 أغسطس 2020 05:00 م حصاد الوزارات ..تنسيق الجامعات الأهلية: 90% الطب و85% صيدلة و75% للهندسة الثلاثاء، 18 أغسطس 2020 05:30 م حصاد الوزارات.. رفع سعر تحليل pcr لــ1200 جنيه للمصريين و100 دولار للأجانب الإثنين، 17 أغسطس 2020 05:00 م لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة