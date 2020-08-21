اليوم السابع
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إزالة أقدم عقار مخالف فى الجيزة عمره 50 عاما بمنطقة فيصل.. صور

الجمعة، 21 أغسطس 2020 01:48 م
إزالة أقدم عقار مخالف فى الجيزة عمره 50 عاما بمنطقة فيصل.. صور إزالة أقدم عقار متعدى على خط التنظيم بشارع فيصل
كتب سيد الخلفاوى - أماني الأخرس

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تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أعمال إزالة عقار مخالف خارج على خط التنظيم بشارع الملك فيصل الرئيسى أمام الإدارة التعليمية تبلغ مساحته 170م ويتكون من أرضى ودورين كان قد صدر بشأنها قرارات إزالة لتعديه على خط التنظيم منذ أكثر من 50 عاماً وكان يتسبب فى إحداث اعاقة مرورية شديدة على شارع فيصل الرئيسى فى الاتجاه القادم من محطة المطبعة وضياء والمتجه الى محطة الطالبية والعشرين. 

 

 

وأشار محافظ الجيزة إلى أن الإزالة تأتى فى إطار المجهودات التى تبذلها المحافظة لتحسين الحركة المرورية بالمحاور الموازية لشارع الهرم لتلاشى الكثافات المرورية خلال أعمال تنفيذ مشروع مترو الأنفاق بالإضافة الى فرض هيبة الدولة والقانون ومنع التعديات.

ووجه المحافظ رئيس حى الطالبية ورئيس هيئة النظافة والتجميل بسرعة رفع المخلفات والرتش الناتجة عن الازاله لتوسعة المنطقة محل الإزالة وضمها لشارع فيصل الرئيسى.

وشهد موقع الإزالة اشاده كبيره من قبل المواطنين وقائدى المركبات المارين نظرا لما كان يسببه العقار فى إحداث شلل مرورى بالمنطقة خاصة فى أوقات الذروة المرورية لموقعه الحيوى بشارع فيصل الرئيسى. 

ويذكر ان العقار الذى تم ازالته يعد الرابع الذى تزيله محافظة الجيزة حيث قاد محافظ الجيزة منذ شهر أعمال الإزالة لـ 3 عقارات مخالفة أخرى على مساحة 400 م2 بشارع فيصل تقاطع شارع ضياء تتكون جميعها من دور أرضى ودور أول كان قد صدر بشأنها قرارات إزالة لتعديهم على خط التنظيم وكانت تتسبب فى إحداث إعاقة مرورية شديدة بمحيط منطقة ضياء بشارع الملك فيصل الرئيسى.

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