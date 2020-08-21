إصابة شخص فى حريق محل مواد غذائية فى الدخيلة بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

أصيب شخص اليوم الجمعة، فى حريق نشب بمحل للمواد الغذائية بدائرة قسم شرطة الدخيلة بمحافظة الإسكندرية، وتم نقله لتلقى العلاج بالمستشفى، حيث تلقت الحماية المدنية بالإسكندرية بلاغا بنشوب حريق فى محل للمواد الغذائية بمجمع عبدالمنعم جابر بمنطقة الهانوفيل، وانتقلت مباحث قسم شرطة الدخيلة بقيادة المقدم طارق الشناوي، وتم الدفع بسيارتين للحماية المدنية .

تم قطع المرافق عن المحل والعقار لحين إطفاء الحريق، وتبين نشوب حريق داخل المحل وإصابة صاحبه، وتمكنت قوات الحماية المدنية والحريق بمديرية أمن الإسكندرية من السيطرة على الحريق قبل امتداده للمحلات المجاورة، وتم نقل المصاب إلى المستشفى، وتحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.