وفاة الرئيس السابق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد فى الجزائر سمير العنابى

كتب مصطفى عنبر

توفي اليوم الخميس ، الرئيس السابق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد فى الجزائر سمير العنابي ، بعد صراع مع المرض.

وسمير العنابي هو محامي في القطاع الخاص، حاصل على مرحلة ثالثة قانون من تونس وباريس ومرحلة ثالثة علوم إدارية من أمريكا. له منشورات عن الإدارة والقانون الاقتصادي والتحكيم والمحاماة والتدريس.

عمل سمير العنابي كعضو في الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية بالجزائر. وشغل الراحل منصب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالجزائر من 2012 إلى 2016 قبل أن يستقيل بسبب ضعف إمكانيات الهيئة.