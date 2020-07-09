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مستشفى السلام ببورسعيد تستقبل أول المتقدمين لمجلس الشيوخ

الخميس، 09 يوليه 2020 08:14 م
مستشفى السلام ببورسعيد تستقبل أول المتقدمين لمجلس الشيوخ الدكتور أحمد أبو هاشم وكيل وزارة الصحة ببورسعيد
بورسعيد محمد فرج

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استقبل مستشفى السلام ببورسعيد أول متقدم للترشح لمجلس الشيوخ لتوقيع الكشف الطبى عليه ضمن الإجراءات التى حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات لتكون أول خطوة لبداية الترشح .

ومن ثم وقع القومسيون الطبى بالمستشفى الكشف النفسى والذهنى على المرشح المحتمل الذى سيخوض الانتخابات على مقاعد مجلس الشيوخ ببورسعيد .

وقال الدكتور أحمد أبو هاشم وكيل وزارة الصحة ببورسعيد خلال تصريحات صحفية لليوم السابع إن مستشفى السلام استقبل اليوم أول مرشح محتمل لعضوية مجلس الشيوخ لإجراء الكشف الطبى اللازم كشرط اساسى من شروط الترشح .

وأضاف أبوهاشم أن هناك مستشفيتين هما السلام بورسعيد والزهور التخصصى بجانب القومسيون الطبى التابع لمديرية الشئون الصحية.

وتابع : ان وزارة الصحة والسكان تقوم بإجراء الفحوصات الطبية بناء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بشان فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ وعلى قرار الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بتوقيع الكشف الطبى على راغبى الترشح بالمجلس الطبى لإجراء التحاليل اللازمة لبيان خلوهم من الامراض الذهنية والنفسية  بالقدر الذى يكفى لاداء واجبات العضوية .

 

 

وفى ذات السياق اكد ابو هاشم ان من بين الفحوصات الكشف الالكلينيكى فضلا عن سحب العينات التى تؤكد تعاطى المخدرات والمسكرات من عدمه من خلال المستشفيات التى حددتها وزارة الصحة مع اخذ  بصمة اليد اليمنى فضلا عن صورة شخصيه حديثة للمرشح المحتمل .

ومن جهة اخرى اكد ابوهاشم ان تحاليل المخدرات تجرى بالمعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة والسكان بجانب المعامل الفرعية والاقليمية  وفى حالة ايجابية العينات يتم اعادتها مرة اخرى بالمعامل المركزية للوزارة بالقاهرة،  مشيرا إلى ان اجمالى تكلفة الكشف الطبى من قبل الوزارة 2850 جنيها على ان يراعى اعلان نتيجة الكشف الطبى خلال 72 ساعة من تاريخه لتسليم التقرير الطبى لطالب الترشح شخصيا مع ارفاق صورة من التقارير بالمستشفيات والمعامل المركزية.

 

 

 

 

 


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