اليوم السابع
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الخميس، 09 يوليه 2020 04:08 م
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مدير الكلية الفنية العسكرية: حريصون على تشجيع الباحثين والمشاركة مع الجامعات العالمية

الخميس، 09 يوليه 2020 04:00 م
مدير الكلية الفنية العسكرية: حريصون على تشجيع الباحثين والمشاركة مع الجامعات العالمية القوات المسلحة المصرية
كتب زكى القاضى

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فى إطار إهتمام ودعم القيادة العامة للقوات المسلحة لإطلاق مواهب الإبتكار والبحث العلمى لدعم وتطوير نظم التسليح المختلفة للقوات المسلحة تنظم الكلية الفنية العسكرية مؤتمرها الدولى العلمى العاشر فى علوم الهندسة بتخصصاتها المختلفة فى المدة من 7 – 9 يوليو 2020 عبر تقنية الفيديو كونفرانس نظراً لإنتشار جائحة كورونا بالعالم .
 
وألقى مدير الكلية الفنية العسكرية كلمة نقل خلالها تحية وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة للمشاركين فى المؤتمر من مختلف الجهات.
 
وأشار مدير الكلية الفنية العسكرية إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تشجيع الباحثين وتقديم الدعم الكامل لكل أوجه التبادل والمشاركة العلمية مع الجامعات العالمية حيث يعد هذا نهجاً مستمراً للقوات المسلحة لمسايرة أحدث ما توصل إليه العلم .
 
ويناقش المؤتمر ما يقرب من (226) ورقة بحثية فى (47) جلسة أكاديمية بالإضافة إلى عقد (6) محاضرات عامة يشارك فيها أساتذة الجامعات والمتخصصون من المؤسسات العلمية المختلفة من (18) دولة هى ( الولايات المتحدة الأمريكية – كندا – بريطانيا – فرنسا – ألمانيا – اليابان – الصين – الهند – المجر – أندونسيا – المملكة العربية السعودية – الإمارات العربية المتحدة – الكويت – الأردن – الجزائر- ليبيا – السودان بالإضافة إلى جمهورية مصر العربية ) .
 
ويهدف المؤتمر إلى عرض وتحليل ومناقشة أحدث التقنيات وعلوم الهندسة التطبيقية فى مختلف المجالات والتخصصات الهندسية ، كما يهدف إلى إتاحة الفرصة للباحثين ومراكز البحث لنشر أبحاثهم المتميزة وأعمالهم الميدانية ومناقشة نتائجها مع مجموعة مختارة من الأساتذة والعلماء المتخصصين فى مختلف العلوم الهندسية .
 
 

القوات المسلحة

القيادة العامة

عبر الكونفراس

الكلية الفنية العسكرية

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